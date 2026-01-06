Το τελικό πακέτο της κυβέρνησης στους αγρότες και το plan b: Γιατί αύριο είναι κρίσιμη μέρα

Η εξειδίκευση των μέτρων που έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους θα γίνει αύριο.

Η εξειδίκευση των μέτρων που έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους θα γίνει αύριο. Από εκεί και πέρα σημειώνεται πως δεν θα υπάρχουν άλλα μέτρα, ενώ το μήνυμα που εκπέμπεται είναι πως «δεν υπάρχει και άλλη υπομονή». Τις προηγούμενες δύο μέρες υπήρξε μία σειρά συσκέψεων όπου οριστικοποιήθηκε το τελικό πακέτο που θα ανακοινωθεί, λαμβάνοντας υπόψη και τα δημοσιονομικά περιθώρια.

Την ίδια στιγμή οι αγρότες στα μπλόκα τηρούν στάση αναμονής και αναμένουν να δουν τις ανακοινώσεις για να αποφασίσουν πως θα προχωρήσουν. Παράλληλα έχουν προειδοποιήσει πως αν δεν δοθούν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους θα πάνε σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Μία σαφή εικόνα των επόμενων κινήσεων της κυβέρνησης έδωσε ο Παύλος Μαρινάκης, που σημείωσε πως αύριο θα γίνουν οι ανακοινώσεις και τόνισε «θέλω να κάνω σαφές, ότι αυτά είναι τα μέτρα και δεν θα υπάρχουν άλλα. Δεν θα υπάρχουν άλλα μέτρα και δεν υπάρχει νομίζω και άλλη υπομονή». Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «νομίζω ότι σε μια λογική στάθμισης η κυβέρνηση, συνολικά, εξάντλησε την επιείκεια σε κάτι το οποίο συνέβη το τελευταίο χρονικό διάστημα», ενώ προσέθεσε πως θεωρεί ότι έχει εξαντληθεί η υπομονή των ανθρώπων, οι οποίοι έκαναν παραπάνω ώρες για να πάνε στον προορισμό τους και «πρέπει να μπει ένα όριο σε όλο αυτό».

Σε περίπτωση που υπάρξει αδιέξοδο στην κυβέρνηση επεξεργάζονται ένα plan b και μένει να φανεί ποια από τα μέτρα που έχουν πέσει στο τραπέζι θα κλειδώσουν. Για παράδειγμα, υπάρχουν εναλλακτικά σενάρια για κυρώσεις διοικητικές ή και ποινικές διώξεις (π.χ. επιβολή διοικητικών προστίμων για την παρουσία των τρακτέρ στις εθνικές οδούς αλλά και σε υποδομές όπως τα τελωνεία και τα αεροδρόμια, παραπομπή στη Δικαιοσύνη όσων σηκώνουν τις μπάρες των διοδίων).

Κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν πως υπάρχει νομικό πλαίσιο, το οποίο πολύ απλά μπορεί να εφαρμοστεί. «Δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, όμως, πλέον, τα όρια έχουν εξαντληθεί και ίσως είμαστε και στο «και πέντε». Είναι σαφές τι εννοούμε» σημειώνουν.

«Η κυβέρνηση έχει πάντοτε ανοιχτές τις πόρτες για διάλογο με τους αγροτοσυνδικαλιστές. Αν ορισμένοι αγροτοσυνδικαλιστές επιμείνουν στην άρνηση, δεν μένει παρά στα εκκρεμή ζητήματα που θέλουμε να συζητήσουμε μαζί τους, να ανακοινώσουμε τις αποφάσεις μας. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση δεν θα παραμείνει θεατής στα μπλόκα» σημείωσε ο Κωστής Χατζηδάκης. Όπως υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης «υπάρχουν νόμοι που αναφέρονται στην επιβολή προστίμων για παρακώλυση συγκοινωνιών και οι νόμοι αυτοί θα εφαρμοστούν. Δεν μπορεί κάποιες κομματικά καθοδηγούμενες μειοψηφίες να κρατούν όμηρο όλη την κοινωνία».

Από την κυβέρνηση θέλουν να δείξουν πως έγινε ό,τι καλύτερο μπορούσε για την στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Οι δημοσκοπήσεις το προηγούμενο διάστημα έδειξαν πως η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών τασσόταν υπέρ των αγροτών και οι «γαλάζιοι» δεν θέλουν να σχηματιστεί η εικόνα πως τηρήθηκε μια αδιάλλακτη στάση. Ουσιαστικά το μήνυμα που επιδιώκουν να περάσουν είναι πως ένα κομμάτι των αγροτοσυνδικαλιστών (και όχι το σύνολο των αγροτών) είναι αυτό που δεν δείχνει διάθεση διαλόγου.

Τι λέει η κυβέρνηση για τα αιτήματα των αγροτών

Σχετικά με τα επιμέρους αιτήματα των αγροτών κυβερνητικές πηγές λένε τα εξής:

-Για το ρεύμα η ΔΕΗ είναι έτοιμη να κατατεθεί μια ακόμα πιο θετική πρόταση σε σχέση με το ήδη ευνοϊκό τιμολόγιο που έχει θεσπιστεί. Να επισημανθεί πως πληροφορίες αναφέρουν ότι από 9,2 λεπτά ανά κιλοβατώρα που ήταν η προηγούμενη ρύθμιση η κυβέρνηση θα προτείνει να διαμορφωθεί κοντά στα 8,2 λεπτά ανά κιλοβατώρα ( οι αγρότες ζητούν 7 λεπτά ανά κιλοβατώρα).

-Όσον αφορά την επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο υπάρχει έτοιμη πρόταση από το υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ για την επιστροφή του φόρου στην αντλία, προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι καθυστερήσεις και αδικίες.

-Για τις ελληνοποιήσεις εισαγόμενων προϊόντων υπάρχει πρόταση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων. Από εκεί και πέρα τονίζεται πως αν δεν προσέλθουν στο διάλογο οι αγρότες η κυβέρνηση θα προχωρήσει μόνη της.

-Σχετικά με το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), σημειώνεται πως το ζήτημα έχει ουσιαστικά λυθεί σε συμφωνία με την Κομισιόν. Ειδικότερα οι εκτάσεις καταχωρούνται με υπεύθυνες δηλώσεις οι οποίες υποβάλλονται τώρα.

Τέλος σχετικά με τη συμφωνία MERCOSUR οι ίδιες πηγές λένε «δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει ζήτημα αλλά είμαστε ανοιχτοί να κουβεντιάσουμε».

Από την κυβέρνηση αναφέρονται επίσης στο θέμα των επιδοτήσεων και επισημαίνουν πως το 2025 καταβλήθηκαν συνολικά 3,82 δισ. ευρώ (έναντι 3,38 δισ. το 2024). Όπως λένε: οι επιδοτήσεις και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν το 2025 στον αγροτικό τομέα είναι μεγαλύτερες από κάθε άλλη χρονιά και 13% υψηλότερες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Πηγή: ethnos.gr