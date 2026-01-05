Τραγωδία για Έλληνα δικηγόρο στον Παναμά - Κατέληξε η γυναίκα του, σε ΜΕΘ ο ίδιος

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του eKefalonia.gr, το ζευγάρι είχε αναχωρήσει από την Κεφαλονιά για ταξίδι στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια των εορτών. Κατά την παραμονή τους εκεί, η γυναίκα προσβλήθηκε από σπάνια λοίμωξη στο αίμα και κρίθηκε αναγκαία η άμεση νοσηλεία της σε τοπικό νοσοκομείο όπου δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε και τελικά δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.
Σύμφωνα με το MEGA, το βράδυ της 30ης Δεκεμβρίου η σύζυγος εμφάνισε έντονο βήχα και ειδοποιήθηκε γιατρός ο οποίος την εξέτασε και της έδωσε ένα σιρόπι για γρίπη Α΄.
Την επόμενη ημέρα, η γυναίκα δεν αισθανόταν καλά και δεν ακολούθησε το γκρουπ ενώ ο σύζυγός της επιστρέφοντας την βρήκε με φουσκάλες, κατά τις ίδιες πηγές, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί σε νοσοκομείο του Παναμά όπου τελικά εξέπνευσε.
Μετά τον θάνατό της, ο σύζυγος, έφυγε από τον Παναμά με πτήση μέσω Γαλλίας, για να διευθετήσει τα διαδικαστικά της κηδείας, ωστόσο φθάνοντας στο Παρίσι κατέρρευσε και νοσηλεύεται κι αυτός σε σοβαρή κατάσταση.
Πηγή: newsit.gr