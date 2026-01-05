Τραγωδία για Έλληνα δικηγόρο στον Παναμά - Κατέληξε η γυναίκα του, σε ΜΕΘ ο ίδιος

Στη θλίψη έχει βυθίσει την Κεφαλονιά η είδηση για τον θάνατο της συζύγου γνωστού δικηγόρου του νησιού ενώ το ζευγάρι βρίσκονταν για τις διακοπές της Πρωτοχρονιάς στον Παναμά.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του eKefalonia.gr, το ζευγάρι είχε αναχωρήσει από την Κεφαλονιά για ταξίδι στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια των εορτών. Κατά την παραμονή τους εκεί, η γυναίκα προσβλήθηκε από σπάνια λοίμωξη στο αίμα και κρίθηκε αναγκαία η άμεση νοσηλεία της σε τοπικό νοσοκομείο όπου δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε και τελικά δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Σύμφωνα με το MEGA, το βράδυ της 30ης Δεκεμβρίου η σύζυγος εμφάνισε έντονο βήχα και ειδοποιήθηκε γιατρός ο οποίος την εξέτασε και της έδωσε ένα σιρόπι για γρίπη Α΄.

Την επόμενη ημέρα, η γυναίκα δεν αισθανόταν καλά και δεν ακολούθησε το γκρουπ ενώ ο σύζυγός της επιστρέφοντας την βρήκε με φουσκάλες, κατά τις ίδιες πηγές, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί σε νοσοκομείο του Παναμά όπου τελικά εξέπνευσε.

Μετά τον θάνατό της, ο σύζυγος, έφυγε από τον Παναμά με πτήση μέσω Γαλλίας, για να διευθετήσει τα διαδικαστικά της κηδείας, ωστόσο φθάνοντας στο Παρίσι κατέρρευσε και νοσηλεύεται κι αυτός σε σοβαρή κατάσταση.

Πηγή: newsit.gr