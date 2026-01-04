ΥΠΑ: Αποκαταστάθηκε πλήρως το πρόβλημα με το FIR Αθηνών - Συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοίνωσε ότι το τεχνικό πρόβλημα που προκάλεσε το απόγευμα της Κυριακής σοβαρές δυσλειτουργίες στις επικοινωνίες των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας εντός του FIR Αθηνών, έχει πλέον αποκατασταθεί πλήρως.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πρόβλημα εντοπίστηκε ταυτόχρονα σε πολλαπλές συχνότητες, υπό τη μορφή «θορύβου» που, με βάση τις αρχικές ενδείξεις, προερχόταν από τηλεπικοινωνιακές υποδομές και επηρέασε τις επικοινωνίες των πτήσεων.

Οι συχνότητες και τα συστήματα τηλεφωνικών γραμμών επιχειρησιακής επικοινωνίας επανήλθαν σε κανονική λειτουργία στις 17:00, ενώ στις 17:45 αποκαταστάθηκε πλήρως η ροή της εναέριας κυκλοφορίας και ανεστάλη η σχετική αγγελία ΝΟΤΑΜ.

Η ΥΠΑ τονίζει ότι σε όλα τα στάδια της διαχείρισης του περιστατικού «διασφαλίστηκε πλήρως η ασφάλεια των πτήσεων», σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Οι γενεσιουργές αιτίες του προβλήματος, το οποίο χαρακτηρίζεται ως πρωτοφανές σε έκταση και μορφή, διερευνώνται ενδελεχώς από τους ηλεκτρονικούς μηχανικούς της ΥΠΑ, ενώ συνεχίζονται οι έλεγχοι σε όλους τους αναμεταδότες επικοινωνίας.

Παράλληλα, πραγματοποιείται πτήση ελέγχου του φάσματος συχνοτήτων με αεροσκάφος της ΥΠΑ και τη συνδρομή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Η Υπηρεσία συνεργάζεται στενά με τον ΟΤΕ για την πλήρη τεκμηρίωση του περιστατικού και την εκπόνηση μέτρων πρόληψης για την αποφυγή ανάλογων φαινομένων στο μέλλον.

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών: Δεν επηρεάστηκε η ασφάλεια πτήσεων - Θα υπάρξει αποσαφήνιση αιτιών

Τη δική του απάντηση γύρω από το πρόβλημα που δημιουργήθηκε από το πρωί της Κυριακής με το FIR Αθηνών που προκάλεσε πολλά προβλήματα με ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων έδωσε με γραπτή του δήλωση ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμα, ενώ έδωσε εξηγήσει γύρω από την αποκατάσταση της λειτουργίας των αεροδρομίων.

Αναλυτικά η δήλωση:

«Το τεχνικό ζήτημα που προέκυψε, σήμερα το πρωί σε κάποιες από τις συχνότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών δεν επηρέασε με οποιονδήποτε τρόπο την ασφάλεια των πτήσεων και, πλέον, έχει αποκατασταθεί, με βάση τη σχετική ενημέρωση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.).

Αμέσως μόλις διαπιστώθηκε το πρόβλημα ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες τόσο για την ασφαλή διεξαγωγή των πτήσεων, σε συνεργασία με το EUROCONTROL όσο και για την αντιμετώπιση του προβλήματος σε τεχνικό επίπεδο.

Μεταξύ άλλων, πραγματοποιήθηκε έλεγχος των συστημάτων από τους ηλεκτρονικούς της ΥΠΑ σε όλες τις περιφερειακές μονάδες συστημάτων εκπομπής και λήψης, ενώ απογειώθηκε, εκτάκτως, το εξοπλισμένο αεροσκάφος της ΥΠΑ, με ηλεκτρονικούς της Υπηρεσίας και ειδικό τεχνικό της ΕΕΤΤ και διενεργεί έλεγχο στο φάσμα των συχνοτήτων.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε άμεση συνεργασία με όλους τους αρμόδιους, εμπλεκόμενους φορείς για την πλήρη αποσαφήνιση των αιτιών από τις οποίες προέκυψε το εν λόγω ζήτημα, το οποίο δεν έχει επηρεάσει τα συστήματα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Υπενθυμίζεται πως το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εφαρμόζει Σχέδιο Δράσης (ActionPlan), με σκοπό την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων αεροναυτιλίας, σε συνεννόηση με τους εμπλεκόμενους ευρωπαϊκούς φορείς (DGMOVE, EASA και EUROCONTROL).

Το Σχέδιο, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028, περιλαμβάνει 364 δράσεις, οργανωμένες σε επτά βασικούς πυλώνες, οι οποίοι μεταξύ άλλων αφορούν:

Ανάπτυξη υπηρεσιών Data Link.

Αναβάθμιση του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (TopSky ATC One).

Εφαρμογή πλοήγησης βάσει απόδοσης (PBN).

Ανάπτυξη ραντάρ Mode S.

Εφαρμογή του Κανονισμού CP1 και βελτιώσεις στον Τομέα της Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας.

Η προσπάθεια αυτή είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Πηγή: cnn.gr