Αγρότες: Ομόφωνη απόφαση στα Μάλγαρα για κλιμάκωση - 48ωρος αποκλεισμός Πέμπτη και Παρασκευή

Το δρόμο της σύγκρουσης αποφάσισαν ομόφωνα οι αγρότες στη συνέλευση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στα Μάλγαρα, διαμηνύοντας πως μετά τα Φώτα θα προχωρήσουν σε πλήρη αποκλεισμό των κεντρικών οδικών αρτηριών.

«Προχωράμε με κλιμάκωση την Πέμπτη και την Παρασκευή 48ωρο αποκλεισμό» τονίζει ο Ρίζος Μαρούδας μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε με άδεια χέρια από τα μπλόκα» ξεκαθαρίζει.

Ο κ. Μαρούδας ενημέρωσε πως πλέον βρισκόμαστε «στην 36η ημέρα κινητοποιήσεων» και δήλωσε πως «δεν εκφράστηκε καμία άλλη άποψη στη συνέλευση» πέραν της κλιμάκωσης. Δίνουν όπως εξηγεί μάχη «για να μπορούμε να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε». «Δίνουμε μάχη για τη ζωή και την επιβίωσή μας» ανέφερε.

Σχολίασε μάλιστα ότι πλέον «δεν μιλάμε για κινητοποίηση, μιλάμε για εξέγερση».

Πηγή: cnn.gr