Ξεκίνησε η μερική αποκατάσταση πτήσεων: Ποιες πραγματοποιούνται - Άγνωστα τα αίτια του μπλακ άουτ

Σε κατάσταση επιχειρησιακού συναγερμού έχει μπει εδώ και ώρες ο ελληνικός εναέριος χώρος, εξαιτίας του αιφνίδιου και σοβαρού προβλήματος που παρουσιάστηκε σε κρίσιμες ραδιοσυχνότητες, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο πτήσεων προκαλώντας απόλυτο μπλακ άουτ στα ελληνικά αεροδρόμια.

Ωρες μετά την εμφάνιση του προβλήματος η εικόνα για τα αίτια παραμένει ασαφής, κάτι που δυσχεραίνει έτι περαιτέρω την αποκατάσταση της πτητικής λειτουργίας των ελληνικών αερολιμένων συμπεριλαμβανομένου του «Ελευθέριος Βενιζέλος», το οποίο σήμερα επρόκειτο να εξυπηρετήσει μεγάλο αριθμό πτήσεων.

Λίγο πριν τη μία το μεσημέρι ορισμένες πτήσεις άρχισαν να εκτελούνται χωρίς ωστόσο να έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικης Αεροπορίας (ΥΠΑ) «κάποιες συχνότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών αντιμετωπίζουν πρόβλημα το οποίο διερευνάται μαζί με αρμόδιους εξωτερικούς φορείς. Προκειμένου για την απόλυτη διατήρηση της ασφάλειας των πτήσεων, εξυπηρετείται μόνο μέρος των υπερπτήσεων, και έχουν τεθεί περιορισμοί στα ελληνικά αεροδρόμια. Προς τούτο έχει ήδη εκδοθεί σχετικό ΝΟΤΑΜ. Το θέμα τελεί υπό διερεύνηση και θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις».

Στην πράξη, οι αναχωρήσεις - ιδίως από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» - σταμάτησαν σχεδόν ολοκληρωτικά. Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας βρέθηκε στο επίκεντρο της αναστάτωσης, σε μία από τις πιο φορτωμένες ημέρες της εορταστικής περιόδου, ενώ σοβαρότατα προβλήματα σημειώθηκαν και στα περιφερειακά αεροδρόμια.

Συνδρομή του ΟΤΕ στους ελέγχους

Οπως μεταδίδουν στο «ethnos.gr» πηγές κοντά στην υπόθεση, το ζήτημα διερευνάται και με τη συνδρομή του ΟΤΕ με τους πρώτους απομακρυσμένους ελέγχους ωστόσο να μην έχουν ρίξει ιδιαίτερο φως στα αίτια. Ο ΟΤΕ κλήθηκε να συνδράμει έχοντας ενημερωθεί από την ΥΠΑ για πρόβλημα στα ραδιοκυκλώματα. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι πρώτοι απομακρυσμένοι έλεγχοι δεν έδειξαν να υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή αστοχία στα εσωτερικά κυκλώματα του Οργανισμού, ενώ πλέον διεξάγεται και επιτόπια διερεύνηση.

Τις πληροφορίες επιβεβαίωσε και ο ΟΤΕ με επίσημη ανακοίνωσή του, στην οποία αναφέρει: «Νωρίτερα σήμερα η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ενημέρωσε τον ΟΤΕ για πρόβλημα στις ραδιοσυχνότητες επικοινωνίας των ελληνικών αεροδρομίων. Ο πρώτος έλεγχος δεν κατέδειξε τεχνικό πρόβλημα σε κυκλώματα ΟΤΕ. Είμαστε σε στενή συνεργασία με την Πολιτική Αεροπορία για να βοηθήσουμε στον εντοπισμό του προβλήματος και την εξεύρεση λύσης».

Δεδομένου ότι μέχρι και τώρα κανείς δεν γνωρίζει τι προκάλεσε ένα τόσο εκτεταμένο πρόβλημα που είχε ως αποτέλεσμα να κλείσει το ελληνικό FIR, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά.

Λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι ανακοινώθηκε ότι υπήρξε μερική αποκατάσταση και ξεκίνησαν οι απογειώσεις και προσγειώσεις ορισμένων αεροσκαφών με τη χωρητικότητα στον ελληνικό εναέριο χώρο, πάντως, να παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη. Συγκεκριμένα, 8 αναχωρήσεις στο σημείο κράτησης της Αθήνας γύρισαν σε θέσεις στάθμευσης, 3 αφίξεις για το Ελ. Βενιζελος πήγαν σε άλλα αεροδρόμια (divert), 4 αναχωρήσεις ακυρώθηκαν και συνολικά 75 πτήσεις καθυστέρησαν.

Δόθηκε άδεια από την ΥΠΑ να αναχωρούν οι πτήσεις που κατευθύνονται βόρεια, ανατολικά και νότια, ανά τέσσερα λεπτά ανεξαρτήτως τύπου αεροσκάφους. Συνολικά εξυπηρετούνται 35 αεροσκάφη την ώρα.

Πηγή: Ethnos.gr