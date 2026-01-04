Πανελλαδικό πρόβλημα στις πτήσεις -Δεν πραγματοποιούνται προσγειώσεις και απογειώσεις στα αεροδρόμια, λόγω τεχνικού προβλήματος

Σοβαρό πρόβλημα προέκυψε σήμερα το πρωί στα ελληνικά αεροδρόμια με αποτέλεσμα να είναι αδύνατον να πραγματοποιηθούν προσγειώσεις και απογειώσεις αεροσκαφών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες ανώτατες πηγές έχει εκδοθεί NOTAM προκειμένου να ενημερωθούν οι αεροπορικές εταιρείες και οι πιλότοι για την κατάσταση. Αυτήν την ώρα η Πολιτική Αεροπορία με τις τεχνικές υπηρεσίες της επιχειρεί να επιλύσει το τεχνικό πρόβλημα που έχει προκύψει προκειμένου να αποκατασταθεί πλήρως η εναέρια κυκλοφορία.

Τι έχει συμβεί

Μια πρώτη ανεπίσημη ενημέρωση από την Υπηρεσία Πολιτική Αεροπορίας αναφέρει ότι δημιουργήθηκε ένα τεχνικό πρόβλημα με τις συχνότητες στην εναέρια κυκλοφορία και βρίσκονται σε συνεργασία με τον ΟΤΕ και το διερευνούν. Όπως σημειώνουν το πρόβλημα εντοπίζεται σε ένα κομμάτι, αλλά για λόγους ασφαλείας και διερεύνησης έχει μειωθεί η χωρητικότητα της εναέριας κυκλοφορίας γενικά.

Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις.

«Έχουν νεκρώσει τα πάντα», σημείωσε μεταξύ άλλων εργαζόμενη σε αεροδρόμιο της χώρας σε επικοινωνία που είχε με το iefimerida.gr.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι στον πίνακα στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», στις προσγειώσεις αναγράφεται ή ότι πολλές πτήσεις ακυρώθηκαν ή καθυστερούν.

Πηγή: Iefimerida.gr