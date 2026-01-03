Πρόεδρος ελληνικής κοινότητας Καράκας: Μας είχαν δοθεί οδηγίες εδώ και πέντε μήνες

Αναλυτικές οδηγίες για όσα τελικά συνέβησαν στη Βενεζουέλα είχε λάβει και η ελληνική κοινότητα του Καράκας, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρός της.

Ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας του Καράκας, Θοδωρής Μαραγγέλης δήλωσε πως είχαν δοθεί εδώ και καιρό οδηγίες σε όλον τον πληθυσμό για το τι πρέπει να κάνει σε περίπτωση μιας τέτοιας επίθεσης.

«Στις 1:45 μετά τα μεσάνυχτα αρχίσαμε να ακούμε βομβαρδισμούς, χτύπησαν συγκεκριμένα σημεία και ακούσαμε ότι συνέλαβαν τον πρόεδρο και τη σύζυγό του», ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό του ΣΚΑΪ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι υπήρχε ανησυχία μήπως γίνει κάποιο λάθος, ωστόσο όλοι γνώριζαν και περίμεναν μια τέτοια εξέλιξη, γι’ αυτό και συνιστούσαν να υπάρχουν στο σπίτι προμήθειες για 15–20 ημέρες σε περίπτωση που συμβεί κάτι.

Όπως τόνισε, ο ελληνισμός στην περιοχή διατηρεί ψυχραιμία, παρότι ορισμένοι είναι ανήσυχοι, ενώ υπάρχει υποστήριξη από τον Έλληνα επιτετραμμένο και έχουν γίνει προετοιμασίες με σχέδια διαφυγής, τα οποία θα εφαρμοστούν μόνο αν κριθεί αναγκαίο.

Παράλληλα, στα σούπερ μάρκετ του Καράκας επιτρέπεται η είσοδος σε περιορισμένο αριθμό πελατών κάθε φορά, προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός, ενώ τα φαρμακεία και τα πρατήρια καυσίμων παραμένουν κλειστά.

Στη Βενεζουέλα ζουν περίπου 3.000 Έλληνες και Ελληνίδες, σύμφωνα με την ΕΡΤ. «Ξέρουμε ότι όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Αλλά δεν έχουμε άλλη επικοινωνία μαζί τους» δήλωσε στην ΕΡΤ ο ιερέας ορθόδοξων κοινοτήτων της Βενεζουέλας Πάτερ Ευάγγελος.

Πηγή: cnn.gr