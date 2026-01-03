Αρρωστη η Καίτη Γαρμπή, ακυρώνεται η αποψινή της εμφάνιση στο κέντρο που τραγουδά: «Χάλια μαύρα»

Ο ιός της γρίπης χτύπησε και την Καίτη Γαρμπή η οποία ακύρωσε την εμφάνισή της στο νυχτερινό κέντρο στο οποίο εμφανίζεται με τον Διονύση Σχοινά.

Σύμφωνα με ανάρτηση της τραγουδίστριας στο Instagram αυτή είναι η δεύτερη φορά στην πορεία της που αναγκάζεται να ακυρώσει την εμφάνισή της και ο λόγος δεν είναι άλλος από την ταλαιπωρία που βιώνει με την υγεία της.

«Είναι η δεύτερη φορά στα τόσα χρόνια που δουλεύω, που αναγκάζομαι να ακυρώσω τη σημερινή μας εμφάνιση στην Αυτοκίνηση λόγω αρρώστιας.

Έχω ένα πυρετό που δεν πέφτει, ένα φριχτό πονοκέφαλο, μια κλειστή φωνή, γενικά είμαι χάλια μαύρα. Πρώτα ο Θεός να γίνω καλά και θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή!» έγραψε στο μήνυμά της η Καίτη Γαρμπή.

Πηγή: iefimerida.gr