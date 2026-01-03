Σέρρες: Στον 45χρονο διοικητή της Πυροσβεστικής στα Πορόια ανήκει η σορός που βρέθηκε στο όρος Μπέλλες

Στον 45χρονο διοικητή της Πυροσβεστικής στα Πορόια ανήκει η σορός που βρέθηκε στο όρος Μπέλλες, το μεσημέρι του Σαββάτου (3.1.25).

Όπως έγινε γνωστό, αναγνωρίστηκαν τα ρούχα και το αυτοκίνητο του άτυχου διοικητή της Πυροσβεστικής στα Πορόια. Η σορός που βρέθηκε είναι σε κακή κατάσταση και τα ρούχα του μοιάζουν με τα ρούχα που φορούσε ο 45χρονος την ημέρα της εξαφάνισής του.

Τον νεκρό άνδρα βρήκαν τυχαία κυνηγοί – μέλη του ΟΦΚΑΘ οι οποίοι ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές. Με τη σειρά τους, αστυνομικοί και πυροσβέστες έσπευσαν στο βουνό και ξεκίνησαν τις διαδικασίες για την απομάκρυνση του σορού και τη συλλογή στοιχείων.

Αξίζει να αναφερθεί πως ο 45χρονος Κωνσταντίνος Γκίνης εξαφανίστηκε το πρωί της 23ης Δεκεμβρίου, από τις Σέρρες, οδηγώντας αυτοκίνητο που ανήκει στη μητέρα του και χωρίς να έχει μαζί του το κινητό του τηλέφωνο ή άλλα προσωπικά αντικείμενα.

Πηγή: newsit.gr