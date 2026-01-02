Ξάνθη: Βεγγαλικό εξερράγη στα χέρια 9χρονου - Ακρωτηριάστηκε δάκτυλο, φόβοι για την όρασή του

Πολύωρη μάχη στο χειρουργείο έδιναν ανήμερα Πρωτοχρονιάς οι γιατροί στο Νοσοκομείο Ξάνθης.

Από έντονη αναστάτωση αντικαταστάθηκε ο εορτασμός της Πρωτοχρονιάς για μια οικογένεια από τους Αμαξάδες του δήμου Ιάσμου Ροδόπης, όταν ένας 9χρονος τραυματίστηκε σοβαρά από βεγγαλικό που εξερράγη στα χέρια του.

Το άτυχο παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, όπου λόγω της έκτασης των τραυμάτων, οι γιατροί χρειάστηκε να προχωρήσουν σε ακρωτηριασμό ενός δακτύλου του χεριού.

Όπως αναφέρει το xanthipost.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της αλλαγής του χρόνου, υπό συνθήκες που ακόμα διερευνώνται.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου μέσου, η κατάσταση του τραύματος στο χέρι του 9χρονου ήταν ιδιαίτερα σοβαρή. Οι γιατροί έδωσαν πολύωρη μάχη στο χειρουργείο για την αποκατάσταση των ζημιών, ωστόσο, δυστυχώς, προχώρησαν στον ακρωτηριασμό ενός δαχτύλου του ανήλικου αγοριού, λόγω της σφοδρότητας της έκρηξης.

Η περιπέτεια της υγείας του 9χρονου δεν περιορίστηκε μόνο στα ορθοπεδικά τραύματα. Κρίθηκε επιβεβλημένη η εξέτασή του από οφθαλμίατρο, καθώς από την έκρηξη του βεγγαλικού εκτοξεύτηκαν υπολείμματα και θραύσματα στα μάτια του παιδιού. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της όρασής του, με την κατάσταση να χαρακτηρίζεται ελεγχόμενη αλλά σοβαρή.

Αυτή τη στιγμή, ο μικρός μαθητής νοσηλεύεται, με τους θεράποντες ιατρούς να εμφανίζονται αισιόδοξοι για τη γενικότερη πορεία της υγείας του, παρέχοντάς του κάθε δυνατή φροντίδα.

Για το δραματικό συμβάν έχουν ενημερωθεί οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες διενεργούν προανάκριση για να διαπιστωθεί πώς βρέθηκε το επικίνδυνο υλικό στα χέρια του 9χρονου και κάτω από ποιες ακριβώς συνθήκες σημειώθηκε η έκρηξη.

Πηγή: ethnos.gr