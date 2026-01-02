Πιστός μέχρι το τέλος: Ηλικιωμένος πέθανε στο σπίτι του και ο σκύλος δεν άφηνε κανέναν να μπει μέσα

Σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport, γείτονας που άκουγε για ώρα τον σκύλο να γαβγίζει ανησύχησε και προσπάθησε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, χωρίς όμως να λάβει απάντηση.
Η αστυνομία κλήθηκε άμεσα, ωστόσο η πρόσβαση στο εσωτερικό της οικίας αποδείχθηκε δύσκολη, καθώς το τσοπανόσκυλο ήταν ιδιαίτερα επιθετικό και δεν επέτρεπε σε κανέναν να πλησιάσει.
Τη λύση έδωσε τελικά ένας εκπαιδευτής σκύλων, ο οποίος κλήθηκε στο σημείο και κατάφερε να ακινητοποιήσει το ζώο, επιτρέποντας την είσοδο των αστυνομικών στο σπίτι.
Εκεί επιβεβαιώθηκαν οι χειρότεροι φόβοι, καθώς ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός. Όλα δείχνουν ότι «έφυγε» από παθολογικά αίτια, ωστόσο τα ακριβή αίτια και ο χρόνος θανάτου αναμένεται να προσδιοριστούν από τη νεκροψία – νεκροτομή που θα διενεργήσει ο ιατροδικαστής.