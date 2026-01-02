2 Ιανουαρίου: Πώς θα λειτουργήσουν σούπερ μάρκετ, τράπεζες και καταστήματα

Κλειστά θα είναι τα περισσότερα καταστήματα, παρότι η μέρα δεν αποτελεί επίσημη αργία.

Σε κανονικούς ρυθμούς επιστρέφουν σταδιακά από σήμερα (2/1) κάποιοι εργαζόμενοι μετά την Πρωτοχρονιά.

Η 2 Ιανουαρίου όμως δεν αποτελεί επίσημη αργία, αν και παραδοσιακά τα εμπορικά καταστήματα επιλέγουν να μείνουν κλειστά - είτε για να ξεκουραστούν οι υπάλληλοί τους, είτε για να γίνει η απογραφή των αποθεμάτων.

Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ

Τα περισσότερα σούπερ μάρκετ -με κάποιες εξαιρέσεις για τις οποίες οι καταναλωτές πρέπει να ενημερωθούν μέσω των επίσημων ιστοσελίδων- είναι κλειστά σήμερα (2/1).

Σκλαβενίτης: ΚΛΕΙΣΤΑ

ΚΛΕΙΣΤΑ ΑΒ Βασιλόπουλος: Δείτε εδώ

Δείτε εδώ Μy Market: Δείτε εδώ

Δείτε εδώ Γαλαξίας: Δείτε εδώ

Δείτε εδώ LIDL: Δείτε εδώ

Δείτε εδώ Μασούτης: ΚΛΕΙΣΤΑ

ΚΛΕΙΣΤΑ Κρητικός: Δείτε εδώ

Τι ισχύει για τράπεζες

Καθώς δεν πρόκειται για αργία, ανοιχτές είναι σήμερα (2/1) όλες οι τράπεζες. Οι πολίτες θα μπορούν και πάλι να διεκπεραιώσουν εκκρεμείς πληρωμές και μεταφορές κεφαλαίων που ενδεχομένως «πάγωσαν» λόγω της αργίας.

Το επόμενο «διάλειμμα» στο τραπεζικό ημερολόγιο έρχεται την Τρίτη (6/1), ημέρα των Θεοφανίων, κατά την οποία οι τράπεζες θα παραμείνουν κλειστές.

Στην περίπτωση των Δήμων, το εάν θα υπάρχει εξυπηρέτηση του κοινού τη δεύτερη ημέρα του έτους, αποφασίζεται από την εκάστοτε δημοτική αρχή.

Πηγή: ethnos.gr