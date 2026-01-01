Λάρισα: Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες - Σε κρίσιμη κατάσταση ο ένας

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα κάτω από αδιευκρίνιστες ως στιγμής συνθήκες με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων.
Πρόκειται για δύο άντρες, με τον έναν να βρίσκεται σε αρκετά σοβαρή κατάσταση με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
Χρειάστηκε μάλιστα να γίνει απεγκλωβισμός από την Πυροσβεστική, ενώ στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που μετέφεραν τους δύο τραυματίες στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας για την παροχή των πρώτων βοηθειών.
Πηγή: ethnos.gr