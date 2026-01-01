Σοκ στην Άρτα: 16χρονος δέχτηκε σφαίρα στο κεφάλι – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο της Άρτας μετά τον πυροβολισμό, φέροντας σοβαρό τραύμα στο κεφάλι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 16χρονος φέρεται να βρισκόταν στην αυλή σπιτιού στην Φιλιππιάδα, και κυνηγούσε πουλιά.
Κάτω από άγνωστες συνθήκες το όπλο εκπυρσοκρότησε, με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του.
Ο 16χρονος είναι διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, ενώ οι γιατροί καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να το σταθεροποιήσουν, προκειμένου να διακομισθεί στο Πανεπιστημιακο Ιωαννίνων, ώστε να αντιμετωπιστεί χειρουργικά από νευροχειρουργους.
Η κατάσταση του παιδιού είναι ιδιαίτερα κρίσιμη.
Πηγή: newsit.gr