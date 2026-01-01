Θεσσαλονίκη: Δώρα ζωής από 44χρονο δότη οργάνων - Με επιτυχία η πρώτη μεταμόσχευση

«Μάχη» με το ρολόι έδωσαν οι γιατροί της κλινικής μεταμοσχεύσεων του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, ώστε να ολοκληρωθούν με επιτυχία οι μεταμοσχεύσεις ήπατος και δύο νεφρών που λήφθηκαν τα ξημερώματα από ασθενή.

Ο δότης των μοσχευμάτων ήταν ένας 44χρονος που εισήχθη στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος» πριν 6 μέρες με ενδοεγκεφαλική αιμορραγία και νοσηλευόταν στη ΜΕΘ.

Οι συγγενείς του 44χρονου, δεδομένης της κατάστασης του καθώς ήταν εγκεφαλικά νεκρός και δεν υπήρχε περίπτωση ανάκαμψής του, πήραν την απόφαση της δωρεάς οργάνων και της υπέρτατης προσφοράς ζωής σε άλλους συνανθρώπους.

Αμέσως μετέβη στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος» χειρουργική ομάδα του νοσοκομείου «Ιπποκράτειου» για τη λήψη του ήπατος και των δυο νεφρών ενώ παράλληλα βρισκόταν σε ετοιμότητα οι αναισθησιολόγοι και το εργαστήριο ιστοσυμβατότητας του «Ιπποκράτειου».

Ήδη η χειρουργική ομάδα της κλινικής Μεταμοσχεύσεων του «Ιπποκράτειου» έχει προχωρήσει στην πρώτη μεταμόσχευση του ήπατος σε 50χρονο λήπτη ενώ αναμένεται να προχωρήσουν και οι μεταμοσχεύσεις των δυο νεφρών σε άλλους ασθενείς μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος συμβατότητας.

Πράξεις που χαρίζουν ζωή

«Είναι νωρίς ακόμα αλλά φαίνεται ότι πάει ανέλπιστα καλά όλη η διαδικασία. Πήραν και τα τρία μοσχεύματα από τον δότη στο νοσοκομείο "Άγιος Δημήτριος", δηλαδή και το ήπαρ και τους δύο νεφρούς. Στο ήπαρ ξεκίνησε κιόλας η μεταμόσχευση του και τώρα γίνεται ο έλεγχος στους νεφρούς, δηλαδή η συμβατότητα με τους λήπτες. Είναι πολύ πιθανό στο τέλος της ημέρας να έχουμε ένα τριπλό καλό αποτέλεσμα. Μέχρι τώρα πάει καλά η διαδικασία» δήλωσε στο thestival.gr ο πρόεδρος των εργαζόμενων του νοσοκομείου «Ιπποκράτειου», Γιώργος Δόντσιος.

Για τη διαδικασία της λήψης των οργάνων από τον 44χρονο δότη αναφέρθηκε με μήνυμα του στην προσωπική του σελίδα στο Χ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Καλημέρα και χρόνια πολλά. Αξίζει να το αναφέρω μέρα που είναι σήμερα πως κάποιοι άνθρωποι αποδεικνύουν το μεγαλείο της ψυχής χαρίζοντας μέσα από την απώλεια του ανθρώπου ζωή σε άλλους. Αλλαγή του χρόνου λοιπόν, στις 4:00 τα ξημερώματα από τους μεταμοσχευτές του Ιπποκρατείου νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη, θα πραγματοποιηθεί αφαίρεση οργάνων από 44 χρονών άνδρα ο οποίος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Αγίου Δημητρίου ο οποίος είναι δυστυχώς εγκεφαλικά νεκρός! Την πρωτοχρονιά λοιπόν κάποιοι συνάνθρωποι μας θα λάβουν το δώρο της ζωής. Συγχαρητήρια στο προσωπικό των νοσοκομείων μας που εργάζονται χωρίς ωράρια, χωρίς αργίες, χωρίς τις οικογένειες τους αλλά εντέλει μέσα από τις πράξεις τους χαρίζουν ζωή!» έγραψε ο κ. Γεωργιάδης.

Καλημέρα και Χρόνια πολλά.

Αξίζει να το αναφέρω μέρα που είναι σήμερα πως κάποιοι άνθρωποι αποδεικνύουν το μεγαλείο της ψυχής χαρίζοντας μέσα από την απώλεια του ανθρώπου τους ζωή σε άλλους. Αλλαγή του χρόνου λοιπόν, στις 04:00 τα ξημερώματα από τους μεταμοσχευτές του… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) December 31, 2025

Πηγή: ethnos.gr