Πρώτη φορά αλλαγή χρόνου στα μπλόκα για τους αγρότες - Το «ούτε βήμα πίσω» και η κρίσιμη σύσκεψη της Κυριακής

Για πρώτη φορά στην ιστορία των αγροτικών κινητοποιήσεων, οι αγρότες υποδέχτηκαν το νέο έτος στα μπλόκα, διατηρώντας ωστόσο ανοικτό το εθνικό οδικό δίκτυο, προκειμένου να γίνεται απρόσκοπτα η διέλευση των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς.

Οι αγρότες τονίζουν ότι είναι ανυποχώρητοι και ετοιμάζονται για την πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στα Μάλγαρα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από περισσότερα από 50 μπλόκα από όλη τη χώρα, όπου θα κριθεί το μέλλον των κινητοποιήσεων.

Ανοιχτοί θα παραμείνουν ανήμερα Πρωτοχρονιάς βασικοί συνοριακοί σταθμοί, όπως ήταν και την παραμονή.

«Η κυβέρνηση πήρε όλη την πίτα»

«Αγώνας, αλληλεγγύη, συλλογικότητα» ήταν το μήνυμα από το μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα όπου παραμονή Πρωτοχρονιάς στήθηκε μια ξεχωριστή γιορτή πάνω στην Εθνική οδό ανάμεσα στα χιλιάδες τρακτέρ. Οι αγρότες αποχαιρέτησαν το 2025 με ευχές, φαγητό, τραγούδι και πυροτεχνήματα.

Τον κόσμο που βρέθηκε παραμονή του νέου χρόνου στο πλάι των αγροτών ευχαρίστησε θερμά ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας σημειώνοντας «Σας καλωσορίζουμε στο δεύτερο σπίτι μας. Θα τα καταφέρουμε να βγούμε νικητές από αυτήν την μάχη και αυτή η νίκη θα είναι και δική σας που έχετε χτίσει ασπίδα προστασίας στον αγώνα μας απέναντι στην στάση της κυβέρνησης που κάνει κάθε προσπάθεια να τον συκοφαντήσει».

Όταν κοβόταν η βασιλόπιτα, στην αναφορά αν θα κόψουν κομμάτι για την κυβέρνηση, αγρότης έστειλε το δικό του μήνυμα λέγοντας: «Πήραν όλη την πίτα, τι να της κάνει ένα κομμάτι;».

Από την πλευρά του άλλος εκπρόσωπος αγροτών που πήρε τον λόγο είπε: «Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλο τον κόσμο που από την πρώτη στιγμή είναι στο πλευρό μας, μας συμπαραστέκεται γιατί έχει αντιληφθεί ότι ο αγώνας του πρωτογενή τομέα είναι αγώνας ολόκληρου του κοινωνικού συνόλου. Έτσι θα συνεχίσουμε παρά τις προσπάθειες των καλοθελητών και της κυβέρνησης να σπάσουν το ενωτικό κλίμα στα μπλόκα.

Είναι μία πρωτόγνωρη εμπειρία, πρώτη φορά αλλαγή χρόνου στα μπλόκα. Όταν έχουμε να κάνουμε με την επιβίωσή μας, την αξιοπρέπειά μας, τη ζωή μας την ίδια, δεν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω, ούτε την παραμικρή έκπτωση».

Την Παρασκευή θα συνεδριάσει το συντονιστικό όργανο του μπλόκου της Νίκαιας και την επόμενη μέρα, το Σάββατο δηλαδή, θα γίνει η συνέλευση των αγροτών που βρίσκονται εκεί για 32 ημέρες.

«Ρήγμα» στο μέτωπο των 18 που λένε «ναι» στο διάλογο

Οι πολύ βαρείς χαρακτηρισμοί μεταξύ εκπροσώπων αγροτών ένθεν κακείθεν, από αυτούς που λένε «ναι» στο διάλογο με την κυβέρνηση μετά την Πρωτοχρονιά αλλά και από εκείνους που αντιτίθενται σε αυτόν, αν προηγουμένως δεν τους δοθούν σαφείς απαντήσεις για μία σειρά ζητήματα που έχουν θέσει, ήταν η αιτία που «ξεχείλισε το ποτήρι» και έκανε αγρότες από τη νότια και τη δυτική Χαλκιδική να φύγουν με τα τρακτέρ τους από τον κόμβο των Πράσινων Φαναριών, στον οποίο βρίσκονταν για 24 ημέρες.

Οι αγρότες από τη Χαλκιδική θεώρησαν ότι οι συγκεκριμένοι χαρακτηρισμοί προκάλεσαν σοβαρό πλήγμα στην ενότητα του αγροτοκτηνοτροφικού κόσμου, ο οποίος βρίσκεται εδώ και ένα μήνα σε δυναμικές κινητοποιήσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Παράλληλα, όπως αναφέρουν εκπρόσωποί τους στο ethnos.gr, ένιωσαν ότι πλέον κανένας δεν τους αντιπροσωπεύει ουσιαστικά. Να σημειωθεί ότι οι αγρότες από τη νότια και τη δυτική Χαλκιδική ανήκουν στους 18, που με ανακοίνωσή τους τάχθηκαν υπέρ του άμεσου διαλόγου με την κυβέρνηση, ωστόσο, δεν συμφώνησαν με τους χειρισμούς κάποιων από τους επικεφαλής της συγκεκριμένης τάσης.

«Η σημαντικότερη αιτία της αποχώρησής μας δεν είναι, αν θα γίνει άμεσα ή όχι ο διάλογος. Είναι οι χειρισμοί που έγιναν από κάποιους και κυρίως οι τραγελαφικοί χαρακτηρισμοί που ειπώθηκαν στα κανάλια και από τις δύο πλευρές των συναδέλφων μας. Αυτοί οι χαρακτηρισμοί αποτέλεσαν την αφορμή να ''ξεχειλίσει το ποτήρι'' και προκάλεσαν μεγάλη δυσαρέσκεια. Οι αγρότες από τη νότια Χαλκιδική νιώσαμε πλέον ότι δεν έχουμε ουσιαστική εκπροσώπηση», λέει στο ethnos.gr ο εκπρόσωπος των αγροτών από τη νότια και τη δυτική Χαλκιδική, Δημήτρης Παπαδάκης.

Κατά τον ίδιο, μέχρι τις 24 Δεκεμβρίου υπήρχε ένα πολύ καλό κλίμα ενότητας σε όλα τα μπλόκα αλλά και πιο συγκεκριμένα σε αυτό των Πράσινων Φαναριών.

«Από τότε ξεκίνησαν τα προβλήματα, με αποτέλεσμα συνάδελφοί μου να θελήσουν να φύγουν από τα Πράσινα Φανάρια. Κάποιοι προσπαθήσαμε να τους μεταπείσουμε, για να μην δημιουργηθεί ρήγμα στην ενότητα αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατό. Συνταχθήκαμε με τους 18, όμως, όταν ξεκίνησαν οι χαρακτηρισμοί, δημιουργήθηκε μεγάλο πρόβλημα. Ως μέλη των 18 είπαμε ναι στο διάλογο με την κυβέρνηση, αλλά προτείναμε να πρωτοστατήσουν οι συνάδελφοι από τη Νίκαια, οι οποίοι είναι και οι περισσότεροι. Ας έκλειναν εκείνοι πρώτοι ραντεβού με την κυβέρνηση και μετά θα ακολουθούσαμε και εμείς. Αλλά, δυστυχώς, το πράγμα πήρε άλλη τροπή…», τονίζει ο κ. Παπαδάκης.

Μέχρι στιγμής από το μπλόκο των Πράσινων Φαναριών έχουν φύγει συνολικά 17 τρακτέρ από τη νότια και τη δυτική Χαλκιδική, ενώ εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα ακολουθήσουν και άλλα από αύριο.

Στα Πράσινα Φανάρια έχουν παραμείνει τρακτέρ αγροτών από την ανατολική Θεσσαλονίκη αλλά και από τη βόρεια Χαλκιδική και κυρίως από την περιοχή της Γαλάτιστας.

Κατά τον κ. Παπαδάκη, όσοι Χαλκιδικιώτες αγρότες έφυγαν από τα Πράσινα Φανάρια, πολύ δύσκολα θα προχωρήσουν σε κάποιο καινούργιο μπλόκο σε σημείο του νομού Χαλκιδικής, παρά το γεγονός ότι υπάρχει και η άποψη να κλείσουν με τα τρακτέρ τους το οδικό δίκτυο στο ύψος της Νέας Τρίγλιας.

«Δεν θα πάμε σε νέο μπλόκο στη Χαλκιδική μετά τις γιορτές. Μετά από 24 ημέρες στα Πράσινα Φανάρια και μετά απ' ό,τι έγινε, δεν έχουμε το κουράγιο να ξεκινήσουμε από την αρχή ένα καινούργιο μπλόκο. Οι συνάδελφοι πλέον δεν έχουν εμπιστοσύνη στη διοίκηση του αγροτικού κόσμου», σημειώνει ο κ. Παπαδάκης.

Πηγή: ethnos.gr