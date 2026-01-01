Θεσσαλονίκη: Ανακυκλώθηκαν 4,5 τόνοι τηγανέλαια στον Δήμο Θέρμης το 2025

Ένα λίτρο χρησιμοποιούμενου λαδιού καταστρέφει 1.000.000 λίτρα πόσιμου νερού.

Περισσότερους από 4,5 τόνους χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια συνέλεξε ο Δήμος Θέρμης το 2025, συμπληρώνοντας ένα έτος εφαρμογής του συγκεκριμένου προγράμματος ανακύκλωσης.

Συγκεκριμένα 4.669,86 κιλά βρώσιμων ελαίων, που θα κατέληγαν στο αποχετευτικό δίκτυο, είτε απορρίπτονταν ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον, συλλέχθηκαν στους ειδικούς κάδους χωρητικότητας έως 200 λίτρων, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε 40 κεντρικά σημεία σε όλο τον Δήμο Θέρμης.

Η ανακύκλωση αφορά τα μαγειρικά έλαια (όχι τα λάδια μηχανής). Τα οφέλη από την ορθή διαχείριση αυτών των αποβλήτων είναι πολλά, καθώς αποτρέπεται η απόφραξη σωληνώσεων στα σπίτια και η δημιουργία τεράστιων όγκων λίπους στο αποχετευτικό δίκτυο. Επίσης, μειώνεται ο κίνδυνος ρύπανσης του νερού και του εδάφους.

Ένα λίτρο χρησιμοποιούμενου λαδιού καταστρέφει 1.000.000 λίτρα πόσιμου νερού. Μέσω της ανακύκλωσης παράγεται βιοντίζελ, ένα καύσιμο μη τοξικό, φιλικό προς το περιβάλλον, το οποίο εκπέμπει κατά 90% λιγότερα αέρια του θερμοκηπίου.

Οι πολίτες καλούνται να συγκεντρώνουν τα χρησιμοποιημένα λάδια σε κλειστούς πλαστικούς περιέκτες και να τα τοποθετούν στους ειδικούς κάδους συλλογής. Μετά το μαγείρεμα, το λάδι πρέπει να έχει επανέλθει σε θερμοκρασία δωματίου (20-22οC) και στη συνέχεια να τοποθετηθεί σε πλαστικό δοχείο, κατάλληλο για τοποθέτηση στους πορτοκαλί κάδους Be Green κάδο.

Πηγή: newsbomb.gr