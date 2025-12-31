Ρεβεγιόν... στα μπλόκα κάνουν οι αγρότες: Πυροτεχνήματα, διασπάσεις και αμετακίνητη στάση

Εορταστικό είναι το κλίμα στα μπλόκα των αγροτών, οι οποίοι έκαναν πράξη τις προειδοποιήσεις τους και από νωρίς έχουν ετοιμάσει το... ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς δίπλα στα τρακτέρ τους.

Οι παραγωγοί που μένουν αμετακίνητοι στα αιτήματά τους, έχουν στήσει σούβλες και πετούν πυροτεχνήματα, παρά τους τριγμούς που έχουν αρχίσει να διαφαίνονται στο εσωτερικό τους.

Το μεσημέρι της Τετάρτης (31/12) σημειώθηκε ρήγμα σημειώθηκε ανάμεσα στους αγρότες που έχουν στήσει μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια, στην ανατολική Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα αρκετοί παραγωγοί από την Χαλκιδική να αποχωρήσουν από το σημείο.

«Αποφασίσαμε να αποσύρουμε τα τρακτέρ μας από το μπλόκο των Πράσινων Φαναριών. Κάποια μέλη από το μπλόκο έκαναν παρασκηνιακές συναντήσεις με κυβερνητικά στελέχη για υπονόμευση του αγώνα» δήλωσε αγρότης από τη Χαλκιδική.

Όπως ανέφερε, τα τρακτέρ του θα μείνουν έως την Παρασκευή στην Τρίγλια έως ότου ανασυνταχθούν και προχωρήσουν σε νέο μπλόκο.

Παράλληλα ανέφερε ότι οι αγρότες που αποχώρησαν, συντάσσονται με τα λεγόμενα «σκληρά» μπλόκα και αντιπροσωπεία τους θα συμμετάσχει στην Πανελλαδική Σύσκεψη της Κυριακής στα Μάλγαρα.

Την Κυριακή οι κρίσιμες αποφάσεις

Οι κρίσιμες αποφάσεις που θα καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις των αγροτών αναμένεται να ληφθούν μετά την Πρωτοχρονιά και συγκεκριμένα την Κυριακή (4/1) οπότε και θα πραγματοποιηθεί η συνέλευση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στα Μάλγαρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι αγροτικοί σύλλογοι που ανεξαρτητοποιήθηκαν από τις συλλογικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί στην Πανελλαδική Επιτροπή, έχουν δηλώσει πως δεν θα συμμετάσχουν στην συνέλευση.

Όπως όλα δείχνουν πάντως μέχρι στιγμής, φαίνεται πως η κρίσιμη μάζα των παραγωγών που αποτελεί και την πλειοψηφία όσων βρίσκονται ακόμη στους δρόμους, δεν σκοπεύει να κάνει βήμα πίσω, έως ότου δοθούν, όπως λένε, απαντήσεις στα σημαντικά προβλήματά τους.

Καλύτερη εικόνα στις μετακινήσεις των εκδρομέων σε σχέση με τα Χριστούγεννα

Στο μεταξύ, σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία μίλησε το πρωί της Τετάρτης (31/12) στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, η εικόνα της εξόδου των εκδρομέων φαίνεται να ήταν καλύτερη συγκριτικά με εκείνη των Χριστουγέννων.

«Φυσικά και είναι πολύ καλύτερη η εικόνα σε σχέση με τα Χριστούγεννα. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι ο μεγαλύτερος όγκος των εκδρομέων έχει αποχωρήσει ήδη από την παραμονή των Χριστουγέννων. Είδαμε μικρή επιστροφή την Κυριακή που μας πέρασε, βέβαια, δεν έχει επιστρέψει το σύνολο των εκδρομέων. Θα είναι ίσως δύσκολη η επιστροφή των ταξιδιωτών στο σύνολο τους, των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς και των Χριστουγέννων παράλληλα» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Χωρίς αποκλεισμούς παραδρόμων η μετακίνηση των εκδρομέων

Οι μετακινήσεις των εκδρομέων αναμένεται να γίνουν –προς το παρόν– χωρίς αποκλεισμούς παρακαμπτηρίων, όμως το ενδεχόμενο κλιμάκωσης παραμένει πάνω στο τραπέζι.

Την ίδια ώρα, το κυβερνητικό Plan B φέρνει στο προσκήνιο κυρώσεις και δικαστικές συνέπειες, εφόσον τα μπλόκα παραταθούν και ο διάλογος απορριφθεί.

Αν και στα αγροτικά μπλόκα μετά την κίνηση της Επανομής, που κάλεσε σε συμπόρευση για διάλογο με την κυβέρνηση, έχουν φανεί τα πρώτα σημάδια ρήγματος η πλειοψηφία παραμένει πιστή στις κινητοποιήσεις και μετά τις γιορτές, εξετάζοντας μάλιστα ακόμη και την κάθοδο στην Αθήνα για νέο μαζικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, εφόσον η κυβέρνηση επιμείνει –όπως λένε– στην απουσία συγκεκριμένων δεσμεύσεων.

Οι τελικές αποφάσεις για τα επόμενα βήματα αναμένεται να ληφθούν στην Πανελλαδική Σύσκεψη Μπλόκων την Κυριακή 4 Ιανουαρίου στα Μάλγαρα.

Από την πλευρά της η κυβέρνηση δια στόματος Παύλου Μαρινάκη περιέγραψε το σχέδιο για να «ανοίξουν» τα μπλόκα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι «το Plan B θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα έχει να κάνει με περισσότερες κυρώσεις και επιπτώσεις για αυτούς οι οποίοι ενώ τους ζητείται διάλογος σε βάρος όλων των αγροτών αρνούνται τον διάλογο».

Ερωτηθείς, «τι κυρώσεις;», απάντησε:

«Σίγουρα όπως συνέβη με τα διόδια, που σηκώθηκαν οι μπάρες και κατευθείαν η αστυνομία διαβιβάζει το υλικό στη δικαιοσύνη και αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν την όποια ζημιά θα έχουν τις όποιες ποινικές και τις όποιες διοικητικές - αστικές ευθύνες, θα πρέπει να δούμε εφόσον παρατείνεται αυτό το φαινόμενο -δεν είμαστε ακόμα εκεί- σε περίπτωση που για παραπάνω από μία, δύο, τρεις εβδομάδες, δεν ξέρω αυτό θα το αξιολογήσει και το αρμόδιο Υπουργείο, ο κόσμος δυσκολεύεται».

Στο μεταξύ κατά τις σημερινές κινητοποιήσεις έκλεισαν για λίγες ώρες σε κομβικά σημεία στις εθνικές οδούς και στα Τελωνεία, πραγματοποιήθηκαν μηχανοκίνητες πορείες σε πόλεις ενώ δεν έλειψαν οι παρεμβάσεις σε γραφεία βουλευτών όπου αγρότες Αιτωλοακαρνανίας και Τρικάλων έριξαν άχυρο και πορτοκάλια.

Πώς θα κινηθούν οι εκδρομείς την Πρωτοχρονιά

Οι μετακινήσεις για τον εορτασμό της Πρωτοχρονιάς αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε συνθήκες αυξημένης δυσκολίας.

Οι αγρότες έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο περιορισμένης χαλάρωσης των αποκλεισμών τις ώρες αιχμής, ωστόσο ξεκαθαρίζουν ότι οι κινητοποιήσεις δεν αναστέλλονται.

Αυτό σημαίνει ότι οι οδηγοί θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για καθυστερήσεις, εκτροπές μέσω παρακαμπτηρίων και αυξημένα μέτρα τροχαίας σε εθνικές οδούς και κόμβους. Το σκηνικό αναμένεται να θυμίζει εκείνο των Χριστουγέννων, με την ταλαιπωρία να θεωρείται δεδομένη.

Στη Θήβα, οι αγρότες αποφάσισαν να αφήσουν ανοιχτά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας μέχρι τις 3 Ιανουαρίου.

Στο μπλόκο της Καρδίτσας οι αγρότες άνοιξαν τα διόδια των Σοφάδων για τους οδηγούς ώστε να περνούν χωρίς να πληρώσουν.

Από το μεσημέρι της Δευτέρας οι αγρότες της Θεσσαλονίκης έχουν ανοίξει τα διόδια των Μαλγάρων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Οι αγρότες του συγκεκριμένου μπλόκου περιμένουν την πανελλαδική συνδιάσκεψη του Σαββάτου που θα φιλοξενηθεί επί τόπου, ώστε να καθορίσουν την στάση τους στη συνέχεια.

Ανοιχτή η αερογέφυρα της Λάρισας και οι παράδρομοι στη Νίκαια

Στο μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες προχώρησαν σε διευκολύνσεις για τη μετακίνηση των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς, ανοίγοντας την αερογέφυρα πάνω από το σημείο του μπλόκου.

Η διέλευση εξυπηρετεί κυρίως όσους κινούνται από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη, ενώ όσοι ταξιδεύουν προς Αθήνα ακολουθούν παρακαμπτήριες οδούς μέσω Πλατύκαμπου, παλαιάς εθνικής οδού Λάρισας–Βόλου και Κιλελέρ.

Οι αγρότες διευκρίνισαν ότι δεν θα υπάρξει κλείσιμο παρακαμπτήριων δρόμων για τις επόμενες ημέρες.

Τι ισχύει για το τελωνείο Ευζώνων - Ανοιχτός ο Προμαχώνας παραμονή και ανήμερα Πρωτοχρονιάς

Ανήμερα Πρωτοχρονιάς και τη δεύτερη μέρα του χρόνου η διέλευση από το τελωνείο των Ευζώνων θα γίνεται κανονικά, όπως έχουν ανακοινώσει οι αγρότες του Κιλκίς και της Πέλλας.

Αντίστοιχα ανοιχτός θα παραμείνει μέχρι και τις 2 Ιανουαρίου και ο Προμαχώνας. Οι αγρότες τονίζουν ότι από την Παρασκευή θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Οι χάρτες της ΕΛΑΣ με εναλλακτικές διαδρομές για την «παράκαμψη» των μπλόκων

Εναλλακτικές διαδρομές και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους ταξιδιώτες για την αποφυγή των αγροτικών μπλόκων δίνει η ΕΛΑΣ.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή της:

«Από την έναρξη των αγροτικών κινητοποιήσεων, η Ελληνική Αστυνομία έχει λάβει στοχευμένα και προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα στο εθνικό οδικό δίκτυο, με αποκλειστικό γνώμονα τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται από τις δυνάμεις της Τροχαίας είναι απολύτως συνδεδεμένες με την ύπαρξη γεωργικών ελκυστήρων, σταθερών ή κινητών εμποδίων, καθώς και πεζών επί του οδοστρώματος. Τα μέτρα αυτά είναι αναγκαία για την αποτροπή σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων και δεν αποσκοπούν στον αυθαίρετο αποκλεισμό οδών, αλλά στη διαχείριση αντικειμενικά επικίνδυνων συνθηκών κυκλοφορίας.

Αναφορικά με το Κάστρο Βοιωτίας, σημείο για το οποίο χρήστες Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης αναφέρουν την ύπαρξη εκτροπών χωρίς παρουσία αγροτών ή γεωργικών ελκυστήρων, διευκρινίζεται ότι η εκτροπή της κυκλοφορίας δεν πραγματοποιείται στο ίδιο το σημείο του αγροτικού μπλόκου, αλλά περίπου οκτώ (8) χιλιόμετρα νωρίτερα, και συγκεκριμένα στην έξοδο του Ανισόπεδου Κόμβου Μαρτίνου».

Συγκεκριμένα, για το ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, η κίνηση εκτρέπεται από τη χιλιομετρική θέση 125,770 (Α/Κ Μαρτίνου) έως τη χιλιομετρική θέση 114,815 (Α/Κ Κάστρου), μέσω του παραδρόμου του αυτοκινητοδρόμου, ενώ στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη, η κυκλοφορία διεξάγεται από μία (1) λωρίδα κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση ενδέχεται να δημιουργεί στους διερχόμενους την εσφαλμένη εντύπωση πλήρους αποκλεισμού της οδού. Στην πραγματικότητα, όμως, αποσκοπεί στην αποφυγή εξαιρετικά επικίνδυνων καταστάσεων, καθώς η διέλευση οχημάτων από το σημείο του μπλόκου θα απαιτούσε συνεχείς ελιγμούς για την αποφυγή γεωργικών μηχανημάτων, πεζών διαμαρτυρόμενων και πρόχειρων κατασκευών που βρίσκονται επί του οδοστρώματος.

Πέραν της ανωτέρω ρύθμισης, οι οδηγοί μπορούν να ακολουθούν και άλλες εναλλακτικές διαδρομές προς Αθήνα, ως εξής:

1) έξοδος από τον Αυτοκινητόδρομο στον Η/Κ Ανθήλης και κινούμενοι μέσω Μπράλου, Αμφίκλειας, Κάτω Τιθορέας, Ορχομενού να εισέρχονται στον Α/Κ Κάστρου (επισυνάπτεται σχετική οπτική απεικόνιση)

2) έξοδος από τον Αυτοκινητόδρομο στον Α/Κ Αταλάντης και κινούμενοι μέσω Αταλάντης και Ορχομενού, να εισέλθουν στον Α/Κ Κάστρου (επισυνάπτεται σχετική οπτική απεικόνιση)

Ανάλογες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, εφαρμόζονται και στα υπόλοιπα σημεία της επικράτειας όπου βρίσκονται σε εξέλιξη αγροτικές κινητοποιήσεις (αναλυτικά τα σημεία είναι διαθέσιμα σε ειδικό μπάνερ στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο: https://www.astynomia.gr/kykloforiakes-rythmiseis-logo-agrotikon-kinitopoiiseon/)».

Πηγή: cnn.gr