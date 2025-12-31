Διεκόπη η κυκλοφορία στη λεωφόρο Πάρνηθος από το τελεφερίκ

Στη διακοπή κυκλοφορίας στην λεωφόρο Πάρνηθος, από το ύψος του τελεφερίκ και πάνω προχώρησε η Τροχαία, λόγω της χιονόπτωσης που έχει ξεκινήσει στην περιοχή από το μεσημέρι της Τετάρτης (31/12).

Το οδόστρωμα είναι ολισθηρό και λόγω παγετού η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να αποφύγουν τη μετακίνηση στη λεωφόρο.

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακολουθούν τις οδηγίες των τροχονόμων που βρίσκονται στα σημεία ελέγχου και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις προς το βουνό μέχρι να βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες. Παράλληλα, εκχιονιστικά μηχανήματα εργάζονται για τον καθαρισμό του δρόμου, προκειμένου η κυκλοφορία να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατόν.

Πηγή: cnn.gr