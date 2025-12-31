Αγρότες: «Ρήγμα» στο μέτωπο των 18 που λένε «ναι» στο διάλογο - Για ποιο λόγο έφυγαν τρακτέρ από τα Πράσινα Φανάρια

Οι πολύ βαρείς χαρακτηρισμοί μεταξύ εκπροσώπων αγροτών ένθεν κακείθεν, από αυτούς που λένε «ναι» στο διάλογο με την κυβέρνηση μετά την Πρωτοχρονιά αλλά και από εκείνους που αντιτίθενται σε αυτόν, αν προηγουμένως δεν τους δοθούν σαφείς απαντήσεις για μία σειρά ζητήματα που έχουν θέσει, ήταν η αιτία που «ξεχείλισε το ποτήρι» και έκανε αγρότες από τη νότια και τη δυτική Χαλκιδική να φύγουν με τα τρακτέρ τους από τον κόμβο των Πράσινων Φαναριών, στον οποίο βρίσκονταν για 24 ημέρες.

Οι αγρότες από τη Χαλκιδική θεώρησαν ότι οι συγκεκριμένοι χαρακτηρισμοί προκάλεσαν σοβαρό πλήγμα στην ενότητα του αγροτοκτηνοτροφικού κόσμου, ο οποίος βρίσκεται εδώ και ένα μήνα σε δυναμικές κινητοποιήσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Παράλληλα, όπως αναφέρουν εκπρόσωποί τους στο ethnos.gr, ένιωσαν ότι πλέον κανένας δεν τους αντιπροσωπεύει ουσιαστικά. Να σημειωθεί ότι οι αγρότες από τη νότια και τη δυτική Χαλκιδική ανήκουν στους 18, που με ανακοίνωσή τους τάχθηκαν υπέρ του άμεσου διαλόγου με την κυβέρνηση, ωστόσο, δεν συμφώνησαν με τους χειρισμούς κάποιων από τους επικεφαλής της συγκεκριμένης τάσης.

«Η σημαντικότερη αιτία της αποχώρησής μας δεν είναι, αν θα γίνει άμεσα ή όχι ο διάλογος. Είναι οι χειρισμοί που έγιναν από κάποιους και κυρίως οι τραγελαφικοί χαρακτηρισμοί που ειπώθηκαν στα κανάλια και από τις δύο πλευρές των συναδέλφων μας. Αυτοί οι χαρακτηρισμοί αποτέλεσαν την αφορμή να ''ξεχειλίσει το ποτήρι'' και προκάλεσαν μεγάλη δυσαρέσκεια. Οι αγρότες από τη νότια Χαλκιδική νιώσαμε πλέον ότι δεν έχουμε ουσιαστική εκπροσώπηση», λέει στο ethnos.gr ο εκπρόσωπος των αγροτών από τη νότια και τη δυτική Χαλκιδική, Δημήτρης Παπαδάκης.

Κατά τον ίδιο, μέχρι τις 24 Δεκεμβρίου υπήρχε ένα πολύ καλό κλίμα ενότητας σε όλα τα μπλόκα αλλά και πιο συγκεκριμένα σε αυτό των Πράσινων Φαναριών.

«Από τότε ξεκίνησαν τα προβλήματα, με αποτέλεσμα συνάδελφοί μου να θελήσουν να φύγουν από τα Πράσινα Φανάρια. Κάποιοι προσπαθήσαμε να τους μεταπείσουμε, για να μην δημιουργηθεί ρήγμα στην ενότητα αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατό. Συνταχθήκαμε με τους 18, όμως, όταν ξεκίνησαν οι χαρακτηρισμοί, δημιουργήθηκε μεγάλο πρόβλημα. Ως μέλη των 18 είπαμε ναι στο διάλογο με την κυβέρνηση, αλλά προτείναμε να πρωτοστατήσουν οι συνάδελφοι από τη Νίκαια, οι οποίοι είναι και οι περισσότεροι. Ας έκλειναν εκείνοι πρώτοι ραντεβού με την κυβέρνηση και μετά θα ακολουθούσαμε και εμείς. Αλλά, δυστυχώς, το πράγμα πήρε άλλη τροπή…», τονίζει ο κ. Παπαδάκης.

«Δεν έχουμε το κουράγιο για νέο μπλόκο»

Μέχρι στιγμής από το μπλόκο των Πράσινων Φαναριών έχουν φύγει συνολικά 17 τρακτέρ από τη νότια και τη δυτική Χαλκιδική, ενώ εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα ακολουθήσουν και άλλα από αύριο.

Στα Πράσινα Φανάρια έχουν παραμείνει τρακτέρ αγροτών από την ανατολική Θεσσαλονίκη αλλά και από τη βόρεια Χαλκιδική και κυρίως από την περιοχή της Γαλάτιστας.

Κατά τον κ. Παπαδάκη, όσοι Χαλκιδικιώτες αγρότες έφυγαν από τα Πράσινα Φανάρια, πολύ δύσκολα θα προχωρήσουν σε κάποιο καινούργιο μπλόκο σε σημείο του νομού Χαλκιδικής, παρά το γεγονός ότι υπάρχει και η άποψη να κλείσουν με τα τρακτέρ τους το οδικό δίκτυο στο ύψος της Νέας Τρίγλιας.

«Δεν θα πάμε σε νέο μπλόκο στη Χαλκιδική μετά τις γιορτές. Μετά από 24 ημέρες στα Πράσινα Φανάρια και μετά απ' ό,τι έγινε, δεν έχουμε το κουράγιο να ξεκινήσουμε από την αρχή ένα καινούργιο μπλόκο. Οι συνάδελφοι πλέον δεν έχουν εμπιστοσύνη στη διοίκηση του αγροτικού κόσμου», σημειώνει ο κ. Παπαδάκης.

Πηγή: ethnos.gr