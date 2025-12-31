Τραγωδία στους Αγίους Θεοδώρους: Νεκρός άνδρας σε τροχαίο

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, το όχημα που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να ανατραπεί. Αμέσως στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του οδηγού. Δυστυχώς, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.
Για τον απεγκλωβισμό του στήθηκε επιχείρηση από την Πυροσβεστική, με 6 πυροσβέστες και 2 οχήματα.
Επί τόπου περιπολικό της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων και ασθενοφόρο ΕΚΑΒ όπου μετέφερε τον άνδρα στο νοσοκομείο. Εκεί, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Πηγή: newsbomb.gr