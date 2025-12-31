Τραγωδία στους Αγίους Θεοδώρους: Νεκρός άνδρας σε τροχαίο

Τραγωδία λίγες ώρες πριν την αλλαγή του χρόνου στη άσφαλτο, καθώς άνδρας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, το όχημα που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να ανατραπεί. Αμέσως στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του οδηγού. Δυστυχώς, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Για τον απεγκλωβισμό του στήθηκε επιχείρηση από την Πυροσβεστική, με 6 πυροσβέστες και 2 οχήματα.

Επί τόπου περιπολικό της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων και ασθενοφόρο ΕΚΑΒ όπου μετέφερε τον άνδρα στο νοσοκομείο. Εκεί, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Χωρίς αισθήσεις απεγκλωβίστηκε άνδρας από ΕΙΧ όχημα, συνεπεία εκτροπής του οχήματος και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο 63ο χλμ. της Ε.Ο. Αθηνών - Πατρών. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 31, 2025

Πηγή: newsbomb.gr