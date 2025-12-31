Τσουκαλάς για την επίθεση στη Σερβία: «Έγινα γνωστός για λάθος λόγους, εκνευρίστηκαν γιατί δεν περίμεναν να κερδίσω»

Λεπτομέρειες για την επίθεση που δέχθηκαν ο ίδιος και τα μέλη της ελληνικής αποστολής μετά τη θριαμβευτική επικράτησή του στη Σερβία και την κατάκτηση του τίτλου, μοιράστηκε ο πρωταθλητής του kick boxing, Γιάννης Τσουκαλάς.

Όπως εξήγησε, ο αντίπαλός του, Βαχίντ Κιτσάρα, είναι μεγάλο όνομα στον χώρο, πρώην πρωταθλητής Ευρώπης κι έτσι λίγοι περίμεναν ότι θα έχανε τον αγώνα, με αποτέλεσμα να εξαγριωθούν και να επιτεθούν εισβάλλοντας στο ρινγκ μετά το νοκ άουτ.

«Δεν περίμεναν αυτό το αποτέλεσμα με τίποτα. Εκεί είναι που έχασαν την ψυχραιμία τους. Εγώ με τον προπονητή και δάσκαλό μου, είχαμε δουλέψει πάρα πολύ γι΄αυτό το αποτέλεσμα, το να τον ρίξω δηλαδή με νοκ άουτ. Από την μεριά μας το παιχνίδι πήγε πάρα πολύ καλά, ήμουν επιβλητικός από την αρχή, έδειξα την ανωτερότητά μου πάνω στο ρινγκ. Και αυτοί όσο περνούσε η ώρα γίνονταν πιο «θερμοί» είπε αρχικά ο Γιάννης Τσουκαλάς μιλώντας στο MEGA και στη συνέχεια τόνισε ότι «δόξα τω Θεώ τέλειωσε όλη αυτή η ιστορία. Δυστυχώς, έγινα γνωστός και 'viral' για τους λάθος λόγους. Παρόλα αυτά αφού γυρίσαμε όλοι ασφαλείς, αυτό μου αρκεί θα αρχή. Παλεύω πολλά χρόνια για αυτή τη διάκριση. Αυτή την ζώνη είχε διεκδικήσει και ο δικός μας Μιχάλης Ζαμπίδης στον τελευταίο αγώνα της καριέρας του πριν 10 χρόνια και την είχε πάρει. Και άλλα μεγάλα ονόματα του kick box παγκοσμίως».

«Αυτό κάνω πάντα, είτε χάνω είτε κερδίζω»

Συνεχίζοντας την εξιστόρηση των όσων συνέβησαν στο τέλος του αγώνα, ο Τσουκαλάς τόνισε:

«Στον γ΄ γύρο που κατάφερα να τον ρίξω κάτω, που ήταν σε μία κατάσταση που δεν μπορούσε να ανταποκριθεί, μπαίνει μέσα στο ρινγκ ο αδερφός του, από ό,τι με ενημέρωσαν, και με χτύπησε και μπήκε και ο προπονητής μου που χάρηκε πάρα πολύ με την επιτυχία μας. Δεν κάναμε κάτι άλλο. Είδα ότι σιγά σιγά έρχεται ένα μέρος της κερκίδας κατά πάνω μας, που δεν φαίνεται στην κάμερα, και έκανα νόημα να με κατεβάσουν. Έσκυψα για να δείξω τον σεβασμό μου, που αυτό το κάνω πάντα είτε χάσω είτε κερδίσω Δεν έκανα κάποια αντιαθλητική κίνηση σε βάρος του αντιπάλου μου, το αντίθετο μάλιστα. Η διαιτησία ευνοούσε τον αντίπαλο παίκτη, ήταν και μέσα στην έδρα του με το δικό του κοινό και τον είχαν και τοπικό ήρωα. Μόνο ευνοημένος δεν ήμουν. Ο αγώνας ήταν προγραμματισμένος για 5 γύρους των 3 λεπτών. Τον έβγαλα νοκ αυτό στον τρίτο γύρο, στο πρώτο λεπτό».

«Πρωτόγνωρο γεγονός, θα γίνουν νομικές κινήσεις»

Ερωτηθείς αν φοβήθηκε, απάντησε λέγοντας ότι «έγιναν όλα τόσο γρηγορά που δεν πρόλαβα να συνειδητοποιήσω καλά καλά, μετέπειτα κατάλαβα πόσο σοβαρό ήταν αυτό. Αμέσως έπεσα κάτω και με κλοτσούσαν, δεν ξέρω αν ήταν 20-30 ή 70 άτομα. Είπα από μέσα μου 'υπομονή' γιατί με την αδρεναλίνη δεν καταλαβαίνεις τόσο τον πόνο.



Αναρωτιόμουν όσο περνούσε η ώρα αν θα σοβαρέψει το πράγμα. Ήταν ένα πρωτόγνωρο γεγονός και στο δικό μας το άθλημα. Σε όλα τα αθλήματα υπάρχουν εντάσεις αλλά όχι σε τόσο ακραίο βαθμό».

Έβλεπα ένα κομμάτι της κερκίδας που ήταν πιο φανατισμένο από την μεριά του αντιπάλου. Είχε γύρω στα 1.500 άτομα ο χώρος αλλά ένα κομμάτι ήταν πιο φανατισμένο. Δεν ήταν απειλητικοί γιατί δεν περίμεναν αυτό το αποτέλεσμα. Αλλά τους έβλεπα πιο θερμούς. Από την στιγμή της εισόδου μου, που μπήκα με την ελληνική σημαία, μόλις μπήκα στο ρινγκ την κατέβασα ώστε να μην πάρουν κάποια αφορμή, και κράτησα χαμηλό προφίλ. Πήγα στη μέση του ρινγκ χαιρέτησα και υποκλίθηκα στον κόσμο, για να δείξω τον σεβασμό μου και ότι δεν είμαι προκλητικός. Γύρο με γύρο, επειδή έχανε ο δικός τους, γίνονταν πιο προκλητικοί».

Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν ήδη κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες. «Έχουν ήδη τιμωρηθεί από την Ομοσπονδία και έχουν κινηθεί νομικά. Μας ενημέρωσαν ότι έγιναν πολλές συλλήψεις σε πολλά άτομα. Αυτές τις μέρες προσπαθώ με τις σωστές κινήσεις και τους σωστούς ανθρώπους πώς πρέπει να κινηθώ αναφορικά με το νομικό κομμάτι».

Αναφερόμενος στην καριέρα του και στη δουλειά που έχει ρίξει για να φτάσει σε τόσο υψηλό επίπεδο, ο Τσουκαλάς είπε:

«Είχαμε δουλέψει πολύ σκληρά με τον προπονητή μου, Νίκο Γκίκα. Είναι χρόνια δουλειάς. Ασχολούμαι με το άθλημα 13 χρόνια. ήταν και σοκ για τους γονείς μου, την οικογένειά μου και τους φίλους μου».