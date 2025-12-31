Από τον Τραμπ στον Εμαννουήλ Καραλή: 10 πρόσωπα που σημάδεψαν τη χρονιά που φεύγει

Το 2025 ήταν μια χρονιά έντασης, φόβου, κοινωνικών ρωγμών και διαρκούς αμφισβήτησης -από τα κέντρα εξουσίας μέχρι την καθημερινότητα. Μέσα σε αυτό το -άσχημο θα έλεγε κανείς- τοπίο, κάποια πρόσωπα δεν έγιναν απλώς πρωταγωνιστές των ειδήσεων. Έγιναν καθρέφτες της εποχής.

Καθίσαμε και ξεχωρίσαμε 10 πρόσωπα που, το καθένα με τον δικό του τρόπο, άφησαν αποτύπωμα στη χρονιά που φεύγει. Άλλοι με τη δύναμη της εξουσίας, άλλοι με την αντίσταση, άλλοι με την τέχνη, τον αθλητισμό ή την απλή, σπάνια πια, ανθρωπιά τους. Δεν είναι όλοι «ήρωες», ούτε και όλοι αρεστοί. Είναι όμως πρόσωπα που μας ανάγκασαν να κοιτάξουμε λίγο περισσότερο γύρω μας και ίσως να αντιληφθούμε τι πραγματικά συμβαίνει.

Γιατί τελικά, οι χρονιές ορίζονται από τους ανθρώπους που τις «κουβαλούν» -και από όλα όσα αποκαλύπτουν για την κοινωνία που τους δημιούργησε.

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