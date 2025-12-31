Πρωτοχρονιά στα μπλόκα: Προσωρινές διευκολύνσεις για τους εκδρομείς -Εναλλακτικές διαδρομές για τους οδηγούς

Παρά τις εκκλήσεις της κυβέρνησης για διάλογο, οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, κρατώντας τα τρακτέρ σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου, ενώ δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στις θέσεις τους και την Πρωτοχρονιά.

Ωστόσο, προκειμένου να διευκολύνουν τους εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς, αρκετά μπλόκα προχώρησαν σε προσωρινές χαλαρώσεις της κυκλοφορίας. Σε αρκετές περιοχές, έχουν ανοιχτεί λωρίδες ή παρακαμπτήριες οδοί για τα επιβατικά οχήματα, ενώ τα βαρέα οχήματα παραμένουν υπό περιορισμό.

Πανελλαδική σύσκεψη μπλόκων στις 4 Ιανουαρίου

Η Επιτροπή των μπλόκων ανακοίνωσε ότι την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, στις 12 το μεσημέρι, στα Μάλγαρα, θα πραγματοποιηθεί η πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων. Στη σύσκεψη αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις για την περαιτέρω πορεία των κινητοποιήσεων. Μέχρι τότε, οι αγρότες θα έχουν συμπληρώσει 36 ημέρες με τα τρακτέρ τους στους δρόμους.

Στην ανακοίνωση-κάλεσμα της Επιτροπής των μπλόκων τονίζεται η αποφασιστικότητα των αγροτών: «Δεν κάνουμε πίσω. Δεν φοβόμαστε. Δεν υποχωρούμε. Ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η κατάσταση στα μπλόκα

Νίκαια / Θεσσαλονίκη: Ανοιχτή η αερογέφυρα πάνω από το μπλόκο για τα οχήματα που κινούνται από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη. Οι επιστροφές προς Αθήνα εξυπηρετούνται μέσω παρακαμπτηρίων οδών.

Τελωνείο Ευζώνων (Κιλκίς / Πέλλα): Κλειστό μέχρι τις 22:00 χθες Τρίτη, ενώ σήμερα παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς θα λειτουργεί κανονικά.

Διόδια Μαλγάρων: Ανοιχτά και στα δύο ρεύματα, με την οριστική στάση να καθορίζεται μετά την πανελλαδική σύσκεψη.

Ανατολική Θεσσαλονίκη (Πράσινα Φανάρια): Δεν συμμετέχουν στην πανελλαδική σύσκεψη, ζητώντας άμεσο διάλογο με την κυβέρνηση.

Κάστρο Βοιωτίας: Λωρίδα ανά ρεύμα ανοιχτή μέχρι 5/1/2026, με εξαίρεση βαρέα οχήματα. Επιτρέπεται η διέλευση για μεταφορά ζώων και φαρμάκων.

Θήβα: Ανοιχτά και τα δύο ρεύματα μέχρι 3/1.

Προμαχώνας: Κλειστό για νταλίκες 16:00–19:00, ενώ παραμονή και ανήμερα Πρωτοχρονιάς ανοιχτό για όλα τα οχήματα.

Φιλώτας / Πτολεμαΐδα: Πρωτοχρονιάτικο γλέντι και μηχανοκίνητη πορεία με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα.

Αγγελόκαστρο / Αγρίνιο: Συμβολική διαμαρτυρία με πορτοκάλια, σανό και κοπριά σε γραφεία βουλευτών. Από σήμερα θα ανοίξει μία λωρίδα κυκλοφορίας στην Ιόνια Οδό.

Τεταμένο το κλίμα στις τάξεις των αγροτών

Η κατάσταση παραμένει τεταμένη, με τους αγρότες να δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσουν, παρά τα καλέσματα για διάλογο από την κυβέρνηση. Η επόμενη πανελλαδική σύσκεψη θα καθορίσει την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, ενώ για την Πρωτοχρονιά οι αγρότες προγραμματίζουν γιορτές δίπλα στα τρακτέρ τους, διατηρώντας ταυτόχρονα περιορισμένες διευκολύνσεις για την κυκλοφορία των εκδρομέων.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο -Εναλλακτικές διαδρομές για τους οδηγούς

Σε ισχύ βρίσκονται στοχευμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε όλο το εθνικό οδικό δίκτυο, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων. Οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται από τις δυνάμεις της Τροχαίας και αποσκοπούν στην ασφάλεια των οδηγών, καθώς στα σημεία των μπλόκων υπάρχουν γεωργικοί ελκυστήρες, σταθερά ή κινητά εμπόδια και πεζοί.

Σημείο Κάστρου Βοιωτίας

﻿Συγκεκριμένα, στο Κάστρο Βοιωτίας, όπου χρήστες μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανέφεραν εκτροπές χωρίς μπλόκο, η κυκλοφορία δεν εκτρέπεται στο ίδιο το σημείο του μπλόκου, αλλά περίπου 8 χιλιόμετρα νωρίτερα, στην έξοδο του Ανισόπεδου Κόμβου Μαρτίνου.

Ρεύμα προς Αθήνα: η κυκλοφορία εκτρέπεται από τη χιλιομετρική θέση 125,770 (Α/Κ Μαρτίνου) έως τη χιλιομετρική θέση 114,815 (Α/Κ Κάστρου) μέσω του παραδρόμου του αυτοκινητοδρόμου.

Ρεύμα προς Θεσσαλονίκη: η κυκλοφορία διεξάγεται από μία λωρίδα του αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε.

Οι ρυθμίσεις αυτές μπορεί να δημιουργούν την εντύπωση πλήρους αποκλεισμού, ενώ στην πραγματικότητα στοχεύουν στην αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων λόγω εμποδίων και πεζών.

Εναλλακτικές διαδρομές προς Αθήνα

﻿Για τη διευκόλυνση των οδηγών, προτείνονται δύο κύριες εναλλακτικές:

Έξοδος στον Η/Κ Ανθήλης - Μπράλος - Αμφίκλεια - Κάτω Τιθορέα - Ορχομενός - Α/Κ Κάστρου.

Έξοδος στον Α/Κ Αταλάντης - Αταλάντη - Ορχομενός - Α/Κ Κάστρου.

Παρόμοιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται και σε άλλα σημεία της χώρας όπου βρίσκονται σε εξέλιξη αγροτικές κινητοποιήσεις. Αναλυτικός χάρτης με τα μπλόκα είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Συστάσεις προς τους οδηγούς

﻿Η ΕΛ.ΑΣ. συνιστά στους οδηγούς να ενημερώνονται πριν από την αναχώρηση και την επιστροφή τους, να εξετάζουν πιθανή χρονική μετατόπιση του ταξιδιού, ειδικά την Κυριακή λόγω αυξημένου όγκου επιστροφών, και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς αναμένονται και έντονα καιρικά φαινόμενα.

Η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των οδηγών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Πηγή: iefimerida.gr