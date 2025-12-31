Την είδε Κόλιν ΜακΡέι: Οδηγούσε Lamborghini στο Χαϊδάρι με 250 χιλιόμετρα την ώρα για να ανεβάσει βίντεο στο TikTok

Σε πίστα αγώνων μετέτρεψε τους δρόμους του Χαϊδαρίου ένας νεαρός οδηγός, ο οποίος εμφανίζεται σε βίντεο να οδηγεί Lamborghini με ταχύτητα που αγγίζει τα 250 χλμ/ώρα, χωρίς να φορά ζώνη ασφαλείας και με τον συνοδηγό του να τον βιντεοσκοπεί.

Ο οδηγός φαίνεται να αδιαφορεί πλήρως για τους κινδύνους που προκαλεί η συμπεριφορά του, τόσο για τον ίδιο και τον συνοδηγό του όσο και για τους συμπολίτες του που ενδεχομένως θα βρεθούν στον δρόμο του.

Ο ίδιος ανήρτησε το βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok, χωρίς να καλύψει το πρόσωπό του, παρουσιάζοντας την επικίνδυνη συμπεριφορά ως «κατόρθωμα».

Η ιλιγγιώδης ταχύτητα στο Χαϊδάρι δεν φαίνεται να αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Σε προηγούμενη ανάρτησή του, ο ίδιος οδηγός εμφανίζεται με διαφορετικό αυτοκίνητο να κινείται με περίπου 200 χλμ/ώρα στον Κηφισό, έναν από τους πιο πολυσύχναστους οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου.

Οι αναρτήσεις είναι σε γνώση της ΕΛ.ΑΣ., η οποία αναζητά τον οδηγό προκειμένου να προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες.

Ωστόσο, εντύπωση προκαλεί η δημοσιοποίηση τέτοιων περιστατικών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου χρήστες, στο πλαίσιο διαδικτυακών «challenge», προβάλλουν επικίνδυνες οδηγικές συμπεριφορές προς άγραν like και προβολών.

Πηγή: protothema.gr