Ρεβεγιόν στα μπλόκα: Μετ΄ εμποδίων η έξοδος της Πρωτοχρονιάς - Πώς θα κινηθούν οι εκδρομείς

Πρωτοχρονιά στα μπλόκα θα κάνουν οι αγρότες, οι οποίοι όπως και τα Χριστούγεννα, ανοίγουν σημεία των Εθνικών Οδών για να διευκολυνθούν οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς.

Αν και στα αγροτικά μπλόκα μετά την κίνηση της Επανομής, που κάλεσε σε συμπόρευση για διάλογο με την κυβέρνηση, έχουν φανεί τα πρώτα σημάδια ρήγματος η πλειοψηφία παραμένει πιστή στις κινητοποιήσεις και μετά τις γιορτές, εξετάζοντας μάλιστα ακόμη και την κάθοδο στην Αθήνα για νέο μαζικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, εφόσον η κυβέρνηση επιμείνει –όπως λένε– στην απουσία συγκεκριμένων δεσμεύσεων.

Οι τελικές αποφάσεις για τα επόμενα βήματα αναμένεται να ληφθούν στην Πανελλαδική Σύσκεψη Μπλόκων τις προσεχείς μέρες.

Από την πλευρά της η κυβέρνηση δια στόματος Παύλου Μαρινάκη περιέγραψε το σχέδιο για να «ανοίξουν» τα μπλόκα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι «το Plan B θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα έχει να κάνει με περισσότερες κυρώσεις και επιπτώσεις για αυτούς οι οποίοι ενώ τους ζητείται διάλογος σε βάρος όλων των αγροτών αρνούνται τον διάλογο».

Ερωτηθείς, «τι κυρώσεις;», απάντησε:

«Σίγουρα όπως συνέβη με τα διόδια, που σηκώθηκαν οι μπάρες και κατευθείαν η αστυνομία διαβιβάζει το υλικό στη δικαιοσύνη και αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν την όποια ζημιά θα έχουν τις όποιες ποινικές και τις όποιες διοικητικές - αστικές ευθύνες, θα πρέπει να δούμε εφόσον παρατείνεται αυτό το φαινόμενο -δεν είμαστε ακόμα εκεί- σε περίπτωση που για παραπάνω από μία, δύο, τρεις εβδομάδες, δεν ξέρω αυτό θα το αξιολογήσει και το αρμόδιο Υπουργείο, ο κόσμος δυσκολεύεται».

Στο μεταξύ κατά τις σημερινές κινητοποιήσεις έκλεισαν για λίγες ώρες σε κοβικά σημεία στις εθνικές οδούς και στα Τελωνεία, πραγματοποιήθηκαν μηχανοκίνητες πορείες σε πόλεις ενώ δεν έλειψαν οι παρεμβάσεις σε γραφεία βουλευτών όπου αγρότες Αιτωλοακαρνανίας και Τρικάλων έριξαν άχυρο και πορτοκάλια.

Πρωτοχρονιά με εμπόδια – Πώς θα κινηθούν οι εκδρομείς

Οι μετακινήσεις για τον εορτασμό της Πρωτοχρονιάς αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε συνθήκες αυξημένης δυσκολίας.

Οι αγρότες έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο περιορισμένης χαλάρωσης των αποκλεισμών τις ώρες αιχμής, ωστόσο ξεκαθαρίζουν ότι οι κινητοποιήσεις δεν αναστέλλονται.

Αυτό σημαίνει ότι οι οδηγοί θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για καθυστερήσεις, εκτροπές μέσω παρακαμπτηρίων και αυξημένα μέτρα τροχαίας σε εθνικές οδούς και κόμβους. Το σκηνικό αναμένεται να θυμίζει εκείνο των Χριστουγέννων, με την ταλαιπωρία να θεωρείται δεδομένη.

Ειδικότερα οι αγρότες από σήμερα (30/12) διευκολύνουν τους εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς, αφήνοντας μία λωρίδα ανοιχτή στο ρεύμα της Εθνικής Οδού προς Θεσσαλονίκη.

Στο Κάστρο Βοιωτίας, οι αγρότες αφήνουν μια λωρίδα στην κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας. Αυτό θα ισχύσει μέχρι και την επόμενη Δευτέρα 5/1/2026 στις 08:00 όπου θα επαναξιολογήσουν τη στάση τους.

Εξαιρούνται τα φορτηγά και τα βαρέα οχήματα, ενώ επιτρέπεται η διέλευση για τη μεταφορά ζώων και φαρμάκων. Η εκτροπή της κυκλοφορίας πραγματοποιείται στον κόμβο του Μαρτίνου.

Στη Θήβα, οι αγρότες αποφάσισαν να αφήσουν ανοιχτά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας μέχρι τις 3 Ιανουαρίου.

Στο μπλόκο της Καρδίτσας οι αγρότες άνοιξαν τα διόδια των Σοφάδων για τους οδηγούς ώστε να περνούν χωρίς να πληρώσουν.

Από το μεσημέρι της Δευτέρας οι αγρότες της Θεσσαλονίκης έχουν ανοίξει τα διόδια των Μαλγάρων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Οι αγρότες του συγκεκριμένου μπλόκου περιμένουν την πανελλαδική συνδιάσκεψη του Σαββάτου που θα φιλοξενηθεί επί τόπου, ώστε να καθορίσουν την στάση τους στη συνέχεια.

Στο Αγγελόκαστρο στην Αιτωλοακαρνανία, στο μπλόκο στην Ιόνια Οδό, ο δρόμος παραμένει κλειστός, ωστόσο αύριο οι αγρότες σχεδιάζουν να ανοίξουν και τις δύο λωρίδες για τους εκδρομείς.

Ανοιχτή η αερογέφυρα της Λάρισας και οι παράδρομοι στη Νίκαια

Στο μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες προχώρησαν σε διευκολύνσεις για τη μετακίνηση των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς, ανοίγοντας την αερογέφυρα πάνω από το σημείο του μπλόκου.

Η διέλευση εξυπηρετεί κυρίως όσους κινούνται από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη, ενώ όσοι ταξιδεύουν προς Αθήνα ακολουθούν παρακαμπτήριες οδούς μέσω Πλατύκαμπου, παλαιάς εθνικής οδού Λάρισας–Βόλου και Κιλελέρ.

Οι αγρότες ανακοίνωσαν ότι θα υποδεχθούν τη νέα χρονιά με πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν δίπλα στα τρακτέρ τους, ενώ διευκρίνισαν ότι δεν θα υπάρξει κλείσιμο παρακαμπτήριων δρόμων για τις επόμενες ημέρες.

Τι ισχύει για το τελωνείο Ευζώνων - Ανοιχτός ο Προμαχώνας παραμονή και ανήμερα Πρωτοχρονιάς

Κλειστό παρέμεινε και σήμερα το τελωνείο Ευζώνων μέχρι τις 22:00.

Ωστόσο την παραμονή Πρωτοχρονιάς, ανήμερα Πρωτοχρονιάς και τη δεύτερη μέρα του χρόνουη διέλευση θα γίνεται κανονικά, όπως έχουν ανακοινώσει οι αγρότες του Κιλκίς και της Πέλλας.

Από τις 16:00 μέχρι τις 19:00 παρέμεινε κλειστός ο μεθοριακός σταθμός του Προμαχώνα για τις νταλίκες και για τα δύο ρεύματα.

Ωστόσο, την παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς θα είναι ανοιχτός για όλα τα οχήματα προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκδρομείς. Οι αγρότες τονίζουν ότι από την Παρασκευή θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Μηχανοκίνητη πορεία στην Πτολεμαΐδα

Στο μπλόκο του Φιλώτα οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, ενώ διοργανώνεται πρωτοχρονιάτικο γλέντι με συμμετοχή φορέων της περιοχής, ως ένδειξη συμπαράστασης.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε μηχανοκίνητη πορεία στην Πτολεμαΐδα με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, με ενημέρωση των πολιτών για τα αιτήματα του αγώνα.

Αγρίνιο: Σανό, κοπριά και πορτοκάλια πέταξαν σε γραφεία βουλευτών

Οι αγρότες του μπλόκου Αγγελοκάστρου, μαζί με κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους, πραγματοποίησαν συμβολική διαμαρτυρία στο κέντρο του Αγρινίου, πετώντας πορτοκάλια, σανό και κοπριά έξω από γραφεία κυβερνητικών βουλευτών το νομού.

Το μπλόκο παραμένει ενεργό, ενώ από αύριο το πρωί αναμένεται να δοθεί μία λωρίδα κυκλοφορίας στην Ιόνια Οδό για τη διευκόλυνση των ταξιδιωτών.

Οι χάρτες της ΕΛΑΣ με εναλλακτικές διαδρομές για την «παράκαμψη» των μπλόκων

Εναλλακτικές διαδρομές και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους ταξιδιώτες για την αποφυγή των αγροτικών μπλόκων δίνει η ΕΛΑΣ.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή της:

«Από την έναρξη των αγροτικών κινητοποιήσεων, η Ελληνική Αστυνομία έχει λάβει στοχευμένα και προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα στο εθνικό οδικό δίκτυο, με αποκλειστικό γνώμονα τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται από τις δυνάμεις της Τροχαίας είναι απολύτως συνδεδεμένες με την ύπαρξη γεωργικών ελκυστήρων, σταθερών ή κινητών εμποδίων, καθώς και πεζών επί του οδοστρώματος. Τα μέτρα αυτά είναι αναγκαία για την αποτροπή σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων και δεν αποσκοπούν στον αυθαίρετο αποκλεισμό οδών, αλλά στη διαχείριση αντικειμενικά επικίνδυνων συνθηκών κυκλοφορίας.

Αναφορικά με το Κάστρο Βοιωτίας, σημείο για το οποίο χρήστες Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης αναφέρουν την ύπαρξη εκτροπών χωρίς παρουσία αγροτών ή γεωργικών ελκυστήρων, διευκρινίζεται ότι η εκτροπή της κυκλοφορίας δεν πραγματοποιείται στο ίδιο το σημείο του αγροτικού μπλόκου, αλλά περίπου οκτώ (8) χιλιόμετρα νωρίτερα, και συγκεκριμένα στην έξοδο του Ανισόπεδου Κόμβου Μαρτίνου».

Συγκεκριμένα, για το ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, η κίνηση εκτρέπεται από τη χιλιομετρική θέση 125,770 (Α/Κ Μαρτίνου) έως τη χιλιομετρική θέση 114,815 (Α/Κ Κάστρου), μέσω του παραδρόμου του αυτοκινητοδρόμου, ενώ στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη, η κυκλοφορία διεξάγεται από μία (1) λωρίδα κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση ενδέχεται να δημιουργεί στους διερχόμενους την εσφαλμένη εντύπωση πλήρους αποκλεισμού της οδού. Στην πραγματικότητα, όμως, αποσκοπεί στην αποφυγή εξαιρετικά επικίνδυνων καταστάσεων, καθώς η διέλευση οχημάτων από το σημείο του μπλόκου θα απαιτούσε συνεχείς ελιγμούς για την αποφυγή γεωργικών μηχανημάτων, πεζών διαμαρτυρόμενων και πρόχειρων κατασκευών που βρίσκονται επί του οδοστρώματος.

Πέραν της ανωτέρω ρύθμισης, οι οδηγοί μπορούν να ακολουθούν και άλλες εναλλακτικές διαδρομές προς Αθήνα, ως εξής:

1) έξοδος από τον Αυτοκινητόδρομο στον Η/Κ Ανθήλης και κινούμενοι μέσω Μπράλου, Αμφίκλειας, Κάτω Τιθορέας, Ορχομενού να εισέρχονται στον Α/Κ Κάστρου (επισυνάπτεται σχετική οπτική απεικόνιση)

2) έξοδος από τον Αυτοκινητόδρομο στον Α/Κ Αταλάντης και κινούμενοι μέσω Αταλάντης και Ορχομενού, να εισέλθουν στον Α/Κ Κάστρου (επισυνάπτεται σχετική οπτική απεικόνιση)

Ανάλογες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, εφαρμόζονται και στα υπόλοιπα σημεία της επικράτειας όπου βρίσκονται σε εξέλιξη αγροτικές κινητοποιήσεις (αναλυτικά τα σημεία είναι διαθέσιμα σε ειδικό μπάνερ στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο: https://www.astynomia.gr/kykloforiakes-rythmiseis-logo-agrotikon-kinitopoiiseon/)»

Εντονα καιρικά φαινόμενα

Παράλληλα, όπως επισημαίνει η ΕΛΑΣ, σύμφωνα με τα δελτία πρόγνωσης καιρού, αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα τις επόμενες ημέρες, γεγονός που αυξάνει περαιτέρω τον κίνδυνο πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων, ιδίως σε σημεία με περιορισμένο πλάτος κυκλοφορίας και αυξημένη παρουσία εμποδίων.

Λόγω της αυξημένης μετακίνησης εκδρομέων, η Ελληνική Αστυνομία συνιστά στους οδηγούς να λαμβάνουν υπόψη τις ισχύουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, να ενημερώνονται πριν από την αναχώρηση και την επιστροφή τους και, όπου υπάρχει δυνατότητα, να εξετάσουν το ενδεχόμενο χρονικής μετατόπισης της επιστροφής τους, ιδίως την Κυριακή, κατά την οποία αναμένεται ο κύριος όγκος επιστροφών.

Η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει να λαμβάνει τα αναγκαία κυκλοφοριακά μέτρα για όσο χρονικό διάστημα υφίστανται οι έκτακτες συνθήκες, με μοναδικό σκοπό την προστασία της ανθρώπινης ζωής και τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας.

Πηγή: cnn.gr