Γιορτές με... λαμπερά λεωφορεία στους δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά (pics, vid)

Εναρμονισμένα με το γιορτινό κλίμα, έξι λεωφορεία της ΟΣΥ (Οδικές Συγκοινωνίες) σε Αθήνα και Πειραιά πραγματοποιούν διαδρομές «ντυμένες» με φως.

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