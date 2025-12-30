Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΕΛΛΑΔΑ Γιορτές με... λαμπερά λεωφορεία στους δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά (pics, vid) 30-12-2025 23:40 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Εναρμονισμένα με το γιορτινό κλίμα, έξι λεωφορεία της ΟΣΥ (Οδικές Συγκοινωνίες) σε Αθήνα και Πειραιά πραγματοποιούν διαδρομές «ντυμένες» με φως. Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ. Η επόμενη μεταγραφή που θα κάνει τον σπουδαίο Τσέντι Όσμαν να ξεχαστεί menshouse.gr Βρες από ποια χώρα είναι η ομάδα: Εάν κάνεις 10/10 σε αυτό το ποδοσφαιρικό κουίζ είσαι διάνοια menshouse.gr Χωρίς ρετούς και φίλτρα: Η Σαμπρίνα ποζάρει με μπικίνι στα 56 της και βάζει τα γυαλιά στις influencers (Pic) dailymedia.gr Η πιο ακριβή μεταγραφή του Παναθηναϊκού αυτό το καλοκαίρι menshouse.gr Πειραματισμοί τέλος: Ο Τσίπρας πάει για την πρωτιά instanews.gr Ό,τι πιο σοφό θα μπορούσε να κάνει: Η απόφαση του Καρέτσα μπορεί να ευεργετήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο! menshouse.gr Εκεί ποντάρει: Γι’ αυτό δε χάνει την πρωτιά στις εκλογές η ΝΔ… instanews.gr Ευθείες βολές δημοσιογράφου σε Αλέξη Τσίπρα: «Τον βρίσκεις να σου κλέβει τα κοσμήματα και αφού του μιλήσεις, του δίνεις και τα μετρητά» dailymedia.gr Γιορτές με... λαμπερά λεωφορεία στους δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά (pics, vid) SHARE