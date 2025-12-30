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Γιορτές με... λαμπερά λεωφορεία στους δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά (pics, vid)

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Εναρμονισμένα με το γιορτινό κλίμα, έξι λεωφορεία της ΟΣΥ (Οδικές Συγκοινωνίες) σε Αθήνα και Πειραιά πραγματοποιούν διαδρομές «ντυμένες» με φως.

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Γιορτές με... λαμπερά λεωφορεία στους δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά (pics, vid)