«Σε αγαπώ»: Σημείωμα σε σύζυγο και παιδιά είχε αφήσει ο αγνοούμενος πυροσβέστης - Τι έδειξε το smartwatch

Άκαρπες εξακολουθούν να είναι οι μεθοδευμένες έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό του 45χρονου στελέχους της Πυροσβεστικής Σερρών που αγνοείται.

Η Αστυνομία, η Πυροσβεστική και οι εθελοντικές ομάδες επιχειρούν σε διάφορα σημεία του όρου Μπέλες για την εύρεση κάποιου ίχνους του Κωνσταντίνου Γκίνη, διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Ποροϊων, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν από το πρωί της περασμένης Τρίτης 23 Δεκεμβρίου.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές έχουν στα χέρια τους ένα σημείωμα, το οποίο ο 45χρονος είχε αφήσει σε τσέπη ενός σακακιού του και στο οποίο είχε γράψει τα ονόματα της συζύγου και των δυο παιδιών του και δίπλα στο κάθε όνομα τη λέξη «σε αγαπώ».

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο σημείωμα δεν υπάρχει ημερομηνία, πληροφορία που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο 45χρονος το άφησε προκειμένου να το βρει η σύζυγος του.

Τι έδειξε το smartwatch του πυροσβέστη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν επίσης τα ευρήματα που ανέκτησαν οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές από το cloud του smart watch του 45χρονου πυροσβέστη και τα οποία δείχνουν τις διαδρομές που έκανε το τελευταίο διάστημα αλλά και την ψυχολογική του κατάσταση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, ο 45χρονος τις τελευταίες ημέρες κοιμόταν ελάχιστα, δηλαδή το πολύ δύο με τρεις ώρες κάθε βράδυ, κι ότι ήταν ιδιαίτερα ανήσυχος Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι το τελευταίο βράδυ πριν εξαφανιστεί, δηλαδή το βράδυ της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου ο 45χρονος είχε κοιμηθεί μόλις μία ώρα και ένα τέταρτο.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας πέραν από τις συνηθισμένες διαδρομές που έκανε ο 45χρονος ως περιπατητής στο όρος Μπέλες βρήκαν μέσω του cloud του smart watch μια ακόμα διαδρομή, η οποία δεν ήταν σε αυτές που ακολουθούσε συνήθως και η οποία έχει μπει επίσης στο «μικροσκόπιο» των υπηρεσιών αλλά και των ομάδων που τον αναζητούν στο όρος. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν και το κινητό τηλέφωνο του 45χρονου.

Σημειώνεται ότι οι αστυνομικές αρχές που ερευνούν την εξαφάνιση του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και τις πτυχές της ζωής του κι έχουν μιλήσει τόσο με μέλη της οικογένειας του όσο και με συναδέλφους του στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο.