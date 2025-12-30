Προπονητής Τσουκαλά για την επίθεση στη Σερβία: «Ήμασταν 4 άτομα και τρώγαμε ξύλο από 100» (vid)

Ο Γιάννης Τσουκαλάς έγραψε ιστορία μέσα στη Σερβία, βγάζοντας νοκ άουτ τον Σέρβο Βαχίντ Κιτσάρα και κατακτώντας τον παγκόσμιο τίτλο της WKU στο kickboxing

Η επιβλητική του εμφάνιση και ο πειστικός τρόπος με τον οποίο επικράτησε τον Βαχίντ Κιτσάρα μέσα στη Σερβία δεν άρεσε στους Σέρβους, οι οποίοι επιτέθηκαν στον Έλληνα πρωταθλητή αμέσως μετά τον θρίαμβο του.

Μέλη της ομάδας του Κιτσάρα εισέβαλαν στο ρινγκ και ο αδελφός του Σέρβου αθλητή γρονθοκόπησε τον Τσουκαλά στο πρόσωπο, την ώρα που εκείνος δεν μπορούσε να αντιδράσει και να αμυνθεί καθώς είχε γονατίσει για να προσευχηθεί.

Πολύ γρήγορα η κατάσταση κλιμακώθηκε, καθώς περίπου 50 άτομα εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο, μετατρέποντας το ρινγκ σε πεδίο μάχης.

Ο Τσουκαλάς μεταφέρθηκε άμεσα από το Νόβι Πάζαρ στο Βελιγράδι. Υποβλήθηκε σε προληπτικές ιατρικές εξετάσεις σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας και διαπιστώθηκε ότι δεν διατρέχει κίνδυνο, παίρνοντας άμεσα εξιτήριο.

Ο προπονητής του, Νίκος Γκίκας, μίλησε στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ANT1 για την επίθεση που δέχθηκε ο Έλληνας πρωταθλητής αλλά και όλη η ελληνική αποστολή.

“Δεν έκανε καμία παρανομία ο Γιάννης. Δεν μπορώ να καταλάβω την ψυχολογία και τη νοοτροπία τους. Δεν ήθελαν να χάσει ο αθλητής τους.

Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Έφαγε όλη η ελληνική αποστολή ξύλο. Ήμασταν 4 άτομα και τρώγαμε ξύλο από 100. Η Αστυνομία ήρθε γρήγορα, πάλι καλά δεν είχαμε τίποτα χειρότερο.