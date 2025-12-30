Νέα Λιόσια: Νεκρός άνδρας που περπατούσε πεζός στις γραμμές του προαστιακού και παρασύρθηκε από συρμό

Ένας άνδρας, αγνώστων για την ώρα στοιχείων, μεταφέρθηκε νεκρός νωρίς το πρωί στο νοσοκομείο «Αττικόν», καθώς νωρίτερα τον είχε παρασύρει συρμός τρένου.

Σύμφωνα με το newsbeast.gr, όλα συνέβησαν λίγο πριν τις 07:00 το πρωί, σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από τον σταθμό των Άνω Λιοσίων, στη Ζωφριά της Δυτικής Αττικής και συγκεκριμένα στο ρεύμα προς Ασπρόπυργο.

Άγνωστο πώς ο άνδρας βρέθηκε να κινείται πεζός πάνω στις γραμμές του προαστιακού. Ο οδηγός δεν μπόρεσε να σταματήσει, με αποτέλεσμα να τον παρασύρει και να τον τραυματίσει θανάσιμα.

Επί τόπου έφτασαν αστυνομικοί και ΕΚΑΒ. Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και εκεί απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Υπό εξέλιξη έρευνες για τις συνθήκες του δυστυχήματος.