Νέα Λιόσια: Νεκρός άνδρας που περπατούσε πεζός στις γραμμές του προαστιακού και παρασύρθηκε από συρμό

Σύμφωνα με το newsbeast.gr, όλα συνέβησαν λίγο πριν τις 07:00 το πρωί, σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από τον σταθμό των Άνω Λιοσίων, στη Ζωφριά της Δυτικής Αττικής και συγκεκριμένα στο ρεύμα προς Ασπρόπυργο.
Άγνωστο πώς ο άνδρας βρέθηκε να κινείται πεζός πάνω στις γραμμές του προαστιακού. Ο οδηγός δεν μπόρεσε να σταματήσει, με αποτέλεσμα να τον παρασύρει και να τον τραυματίσει θανάσιμα.
Επί τόπου έφτασαν αστυνομικοί και ΕΚΑΒ. Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και εκεί απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Υπό εξέλιξη έρευνες για τις συνθήκες του δυστυχήματος.