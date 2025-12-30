Ποιους «χτυπά» το στέλεχος Κ της γρίπης – Τι πρέπει να προσέχουμε, ποιοι κινδυνεύουν

Εποχική και όχι πανδημική είναι η γρίπη που κυκλοφορεί στη χώρα μας, η οποία άρχισε να εξαπλώνεται μαζικότερα την περίοδο πριν τη γιορτή των Χριστουγέννων και αναμένεται να κορυφωθούν τα κρούσματα προς το τέλος του Ιανουαρίου.

Αυτό τόνισε στο ethnos.gr ο καθηγητής Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, σημειώνοντας ότι αυτήν την περίοδο αντιμετωπίζουμε τη γρίπη Α, της οποίας στέλεχος είναι το Κ, που προήρθε από αλληλουχία γονιδίων.

Ο ίδιος αναφέρει ότι δεν υπάρχει λόγος για την παραμικρή ανησυχία, αφού πρόκειται για μία κατάσταση, την οποία αντιμετωπίζουμε κάθε χρόνο αυτήν την περίοδο, ενώ τουλάχιστον μέχρι στιγμής η νοσηρότητα που προκαλεί είναι ήπιας μορφής και ο αριθμός των θανάτων είναι πολύ μικρός. Η συντριπτική πλειοψηφία των ατόμων που έχασαν τη ζωή τους, ανήκε σε ευπαθείς ομάδες.

Πρέπει να σημειωθεί, όπως λέει ο κ. Γουργουλιάνης, ότι το στέλεχος Κ, το οποίο είναι αρκετά διαδεδομένο φέτος, χτυπάει κυρίως τα παιδιά, γι' αυτό καταγράφονται φέτος τα περισσότερα κρούσματα στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Ωστόσο και στα παιδιά τα συμπτώματα είναι ήπια. Μία επίσκεψη στον παιδίατρο ή στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων αρκεί και στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν απαιτείται νοσηλεία. Μετά από 2-3 μέρες με πυρετό, συνάχι και βήχα αποκαθίσταται πλήρως η υγεία των παιδιών.

«Η γρίπη που αντιμετωπίζουμε αυτήν την περίοδο, είναι η γνωστή μας εποχική γρίπη Α, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πανδημική γρίπη. Την τελευταία αντιμετωπίσαμε το 2009, όταν καταγράφονταν κρούσματα γρίπης από τον Αύγουστο ακόμα. Η εποχική γρίπη, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, ξεκίνησε λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Το επόμενο διάστημα τα κρούσματα θα ακολουθήσουν αυξητικές τάσεις και θα κορυφωθούν προς τα τέλη του Ιανουαρίου. Στη συνέχεια θα αρχίσει να εξασθενεί και αναμένεται να εξαλειφθεί το Μάρτιο. Μετά τις γιορτές, μέσα στον Ιανουάριο, θα ξεκινήσει και η γρίπη Β, η οποία είναι ελαφρύτερη από την Α. Η γρίπη Β αναμένεται να εξασθενήσει εντελώς στο τέλος του Μαρτίου ή το αργότερο στις αρχές Απριλίου», λέει στο ethnos.gr ο κ. Γουργουλιάνης.

«Δεν είναι δεδομένο ότι το στέλεχος Κ αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά από τα εμβόλια»

Κατά τον καθηγητή Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τα εμβόλια που χρησιμοποιούμε κάθε χρόνο για την αντιμετώπιση της γρίπης, δεν είναι σίγουρο ότι καταπολεμούν αποτελεσματικά το στέλεχος Κ. Το ποσοστό της αποτελεσματικότητας των εμβολίων απέναντι στο στέλεχος Κ θα διαπιστωθεί στο τέλος του χειμώνα.

«Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι αυτήν τη στιγμή για το πόσο αποτελεσματικά μπορεί να είναι τα εμβόλια για την αντιμετώπιση της γρίπης. Είναι γεγονός ότι η γρίπη μεταλλάσσεται και μία από τις μεταλλάξεις της είναι και το στέλεχος Κ. Τα εμβόλια που έχουμε σήμερα, παρασκευάστηκαν πριν από περίπου έξι μήνες, όταν η εποχική γρίπη χτύπησε το νότιο ημισφαίριο και πιο συγκεκριμένα την Αυστραλία. Από τότε πέρασε ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, στη διάρκεια του οποίου η γρίπη μεταλλάχθηκε.

Την αποτελεσματικότητα των εμβολίων θα τη δούμε προς το τέλος του χειμώνα. Σε κάθε περίπτωση κυρίως οι ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού θα πρέπει να εμβολιαστούν, διότι σίγουρα ο οργανισμός τους θα είναι περισσότερο θωρακισμένος, σε σχέση με αυτούς που δεν θα προχωρήσουν στον εμβολιασμό. Όμως, δεν θα πρέπει να υπάρχει η παραμικρή ανησυχία, αφού δεν αντιμετωπίζουμε κάτι πρωτόγνωρο φέτος, ιδίως από τη στιγμή που τα συμπτώματα είναι ήπιας μορφής και τα κρούσματα κινούνται σε φυσιολογικά επίπεδα», τονίζει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Πηγή: ethnos.gr