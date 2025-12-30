Ζελένσκι: «Μπορούμε να νικήσουμε χωρίς αμερικανική υποστήριξη; Όχι»

O Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως η χώρα του δεν μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία χωρίς τη στήριξη των ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι δεν εμπιστεύεται τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, σε συνέντευξή του στο Fox, υπογράμμισε: «Μπορούμε να νικήσουμε χωρίς αμερικανική υποστήριξη; Όχι», περιγράφοντας παράλληλα τις σοβαρές δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει το Κίεβο σε περίπτωση μείωσης ή διακοπής της βοήθειας από τις ΗΠΑ.

Λέει πως δεν εμπιστεύεται τον Βλαντίμιρ Πούτιν

Ο Ουκρανός πρόεδρος επισήμανε επίσης πως δεν εμπιστεύεται τον Βλαντίμιρ Πούτιν, σημειώνοντας ότι «δεν θέλει την επιτυχία της Ουκρανίας». Παράλληλα, χαρακτήρισε παραγωγική τη συνάντηση που είχε την Κυριακή με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Την ίδια ώρα, ο Ρώσος πρόεδρος έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις να συνεχίσουν και να εντείνουν τις επιχειρήσεις με στόχο την πλήρη κατάληψη της περιφέρειας Ζαπορίζια στην Ουκρανία.

Πηγή: Ethnos.gr