Αγρότες: Η απάντηση σε Μητσοτάκη περί τραμπουκισμών - Το κάλεσμα σε διάλογο και οι επόμενες κινήσεις

Σε μετωπική σύγκρουση άνευ προηγουμένου εξελίσσεται η κόντρα μεταξύ αγροτών και κυβέρνησης με τις δύο πλευρές να στέλνουν μεν εκατέρωθεν μηνύματα, αλλά προς το παρόν η εξομάλυνση της κατάστασης με τα μπλόκα σε όλη τη χώρα να μένει στο... διαβάστηκε.

Έτσι, την ημέρα που οι αγρότες αποφάσισαν να «κόψουν» τη χώρα στα δύο, με τον αποκλεισμό του αυτοκινητοδρόμου στη Νίκαια και ταυτόχρονα το μπλοκάρισμα της παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας - Βόλου και των παρακαμπτηρίων οδών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη λίγο πριν φύγει το 2025, έκανε λόγο για «τραμπουκισμούς» σε αγρότες που επιθυμούν τον διάλογο.

Μητσοτάκης: «Φτάσαμε σε πλήρη αντιστροφή της πραγματικότητας»

Ο πρωθυπουργός πιθανότατα στην τελευταία του τηλεοπτική συνέντευξη πριν φύγει το 2025, έσπευσε να καταδικάσει το κλείσιμο των δρόμων, αλλά και να αποδώσει ευθύνες σε αγρότες που όπως είπε τραμπουκίζουν συναδέλφους τους που είναι υπέρ του διαλόγου με την κυβέρνηση:

«Εμείς δεν θέλουμε να συνομιλούμε μόνο με αυτούς οι οποίοι είναι στα μπλόκα, αλλά και με τη μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών και των κτηνοτρόφων που δεν είναι στα μπλόκα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι και από τους αγρότες που είναι στα μπλόκα υπάρχουν κάποιοι, αρκετοί, οι οποίοι θέλουν να συνομιλήσουν μαζί μας. Και υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι ουσιαστικά, να το πω πολύ απλά, τους τραμπουκίζουν, σε μία λογική να μη σπάσει το μέτωπο και να βρεθούν συστηματικά απέναντι στην κυβέρνηση», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Action24.

Και συνέχισε: «Πώς ενώ διαδηλώνεις και προβαίνεις σε μία πράξη αρκετά επιθετική, όπως το να κλείσεις δρόμους και να ταλαιπωρείς την κοινωνία, δεν θέλεις να έρθεις και να ακούσεις τις σκέψεις και τις προτάσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση αυτών των καίριων ζητημάτων του πρωτογενούς τομέα; Αυτό δεν το καταλαβαίνω.

Και δεν πρέπει να ξεχνάμε, βέβαια, ότι έχουμε σχεδόν 400.000 κατ' επάγγελμα αγρότες, μπορεί να είναι 4.000 τρακτέρ στα μπλόκα, η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών και των κτηνοτρόφων δεν είναι στα μπλόκα. Και φτάσαμε σε μία πλήρη αντιστροφή της πραγματικότητας, ακούσαμε ότι η τροχαία κλείνει τους δρόμους και όχι οι αγρότες».

Το νέο κάλεσμα για διάλογο

Απηύθυνε μάλιστα και νέο κάλεσμα προς τους αγρότες για διάλογο έστω και την ύστατη ώρα: «Εμείς θέλουμε να βρούμε μια λύση στο θέμα αυτό και η λύση μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από έναν ειλικρινή διάλογο και όχι μέσα από μία αντίδραση η οποία θα έχει ως τελικό σκοπό δήθεν να βλάψει την κυβέρνηση, αλλά τελικά να ταλαιπωρείται ολόκληρη την κοινωνία. Έχω αναγνωρίσει και τις δικές μας ευθύνες για το γεγονός ότι σημαντικές μεταρρυθμίσεις δεν υλοποιήθηκαν με την ταχύτητα με την οποία θέλαμε. Όμως, είμαστε πια σε θέση να μπορούμε να πούμε ότι όλες οι πληρωμές οι οποίες επρόκειτο να γίνουν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα γίνουν μέχρι το τέλος του έτους. Έχουμε ένα καινούριο σύστημα πια, το οποίο δυστυχώς μόνο η κυβερνητική πλειοψηφία το στήριξε, μετάπτωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ έτσι ώστε οι αγροτικές επιδοτήσεις να δίνονται με ταχύτητα και με διαφάνεια. Αυτό ήταν, θυμίζω, το βασικό ζητούμενο των πολλών που κατέβηκαν να διαμαρτυρηθούν, άσχετα αν τώρα λένε διαφορετικά πράγματα».

Πάντως, στις κατηγορίες περί «τραμπουκισμού», απάντησε από την ίδια τηλεοπτική συχνότητα ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας: «Οι αγρότες δεν τραμπουκίζουν κανένα. Αντίθετα, η κυβέρνηση και κάποιοι βουλευτές της είναι αυτοί που τραμπουκίζουν τους αγρότες, όταν στοχοποιούν ανθρώπους λέγοντας ότι δήθεν είναι υποψήφιοι με κάποιο κόμμα. Όπως όταν κρεμούν στα μανταλάκια πρόσωπα, όπως τον κ. Ανεστίδη για δήθεν παρατυπίες με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τραμπουκισμός είναι όταν λένε ότι οι αγρότες ευθύνονται για τον αποκλεισμό δρόμων, ότι ευθύνονται για ακυρώσεις σε τουριστικούς προορισμούς. Δεν υπάρχει κανένας τραμπουκισμός από αγρότες προς αγρότες και κανείς δεν εμποδίζεται από κανέναν».

Το μήνυμα Τσιάρα για ρεύμα και αγροτικό πετρέλαιο

Νωρίτερα, το δικό του μήνυμα για διάλογο με τους αγρότες έστειλε και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, ο οποίος μίλησε για τα αιτήματα: «Η κυβέρνηση έχει κάνει πολύ γενναία βήματα προς την επίλυση του προβλήματος. Από την πρώτη στιγμή έχει αναγνωριστεί ότι υπάρχει θέμα στον πρωτογενή τομέα και ο ίδιος ο πρωθυπουργός έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση του διαλόγου. Δεν μπορώ να κατανοήσω πως με αυτά τα βήματα δεν μπορεί σήμερα να αντιμετωπιστεί από κάποιο μέρος των αγροτών ως μια ευκαιρία να δούμε και να λύσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στον πρωτογενή τομέα.

Για τις πληρωμές ανέφερε: Υπήρξε μια καθυστέρηση λόγω της προσπάθειας εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και των ελέγχων και πως το μεγάλο ζητούμενο είναι η κάθαρση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όμως έχει καταβληθεί σχεδόν το σύνολο των πληρωμών.

Αναφορικά με το αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα, είπε ότι παρατείνεται η χαμηλή τιμή: «Παρατείνουμε τη χαμηλή τιμή και τη χαμηλώνουμε ακόμα περισσότερο», δήλωσε ο υπουργός. Παράλληλα, έκανε λόγο για ικανοποίηση των αιτημάτων και στο αγροτικό πετρέλαιο. Οι αγρότες ζητάνε να μην παρακρατείται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης από τη στιγμή που εφοδιάζονται στην αντλία και αυτό το ικανοποιούμε», ανέφερε ενδεικτικά. Παράλληλα, ο ίδιος δήλωσε πως πρέπει να γίνει επαναπροσδιορισμός για την κατανάλωση του πετρελαίου και πως είναι χωρίς πλαφόν η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης. «Είμαστε ανοιχτοί να δούμε ποια άλλα προϊόντα χρειάζονται στήριξη», σημείωσε ο ίδιος μεταξύ άλλων. Για το αν θα πάει στα μπλόκα ο ίδιος, απάντησε πως είναι διατεθειμένος να πάει αρκεί να υπάρχει και η ίδια διάθεση από την άλλη πλευρά.

Πρωτοχρονιά στα μπλόκα με το βλέμμα στην Πανελλαδική σύσκεψη

Την ίδια ώρα, στον δρόμο παραμένουν οι αγρότες, αλλά αναδιατάσσουν εκ νέου τα τρακτέρ τους από αύριο Τρίτη (30/12) προκειμένου να διευκολύνουν την κυκλοφορία εν όψει της εξόδου και της επιστροφής των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς. Ταυτόχρονα, σχεδιάζουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους μέσω της επόμενης πανελλαδικής σύσκεψης που αναμένεται να γίνει το πρώτο Σαββατοκύριακο του νέου έτους (3-4/1), πιθανότατα στη Θεσσαλονίκη.

Από αύριο οι αγρότες, όπως είχαν αποφασίσει στην προηγούμενη πανελλαδική σύσκεψη στον Λευκώνα Σερρών, θα βάλουν στην άκρη τα τρακτέρ τους για να διευκολύνουν τις μετακινήσεις των εκδρομέων αλλά και τις επιστροφές. Οι αγρότες, πάντως, δηλώνουν αποφασισμένοι να κάνουν Πρωτοχρονιά στον δρόμο, επιμένοντας στα αιτήματά τους.

Ανοιχτοί δρόμοι στο Κάστρο Βοιωτίας

Ανοιχτούς δρόμους μέχρι και τη Δευτέρα (5/1) για όλα τα οχήματα πλην των φορτηγών αποφάσισαν οι αγρότες στο μπλόκο του Κάστρου Βοιωτίας, για να διευκολύνουν τους οδηγούς. Όπως είπε ο Κυριάκος Κυριαζής, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ορχομενού, στη σύσκεψή τους αποφασίστηκε να παραμείνει ανοιχτή η Εθνική Οδός. Τα φορτηγά θα εκτρέπονται από παρακαμπτήριες οδούς. Οι επόμενες αποφάσεις θα ληφθούν τη Δευτέρα.

Για τρεις ώρες «κόπηκε» η χώρα στα δύο

Εν τω μεταξύ, μετά το Μπράλο, ακολούθησε το κλείσιμο του παρακαμπτηρίου της Νίκαιας στη Λάρισα και συγκεκριμένα στην παλιά εθνική οδό Βόλου - Λάρισας, στο ύψος του Αχιλλείου. Oι αγρότες κατήγγειλαν πως η Τροχαία στη διαδρομή Αθήνα - Θεσσαλονίκη κατηύθυνε τους οδηγούς μέσω της παρακαμπτηρίου του Κιλελέρ, την οποία οι αγρότες είχαν ενημερώσει εδώ και ημέρες ότι θα αποκλείσουν στο διάστημα από τις 4 έως και τις 7. Αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθούν τεράστιες ουρές και να μπλοκάρουν και οι δύο λωρίδες. Από το πρωί της Τρίτης θα επιτραπεί εκ νέου η κυκλοφορία στην αερογέφυρα της Νίκαιας, ώστε να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων ενόψει των εορτών.

Η απόβαση στο κέντρο της Λάρισας

Λίγο μετά τις 8 το βράδυ, τα τρακτέρ -κυρίως από το μπλόκο της Νίκαιας- έφυγαν από την παρακαμπτήριο του Κιλελέρ και ξεκίνησαν μηχανοκίνητη πορεία προς το κέντρο της Λάρισας, όπου κάλεσαν τον κόσμο να στηρίξει τον αγώνα τους. Με την απόβαση των τρακτέρ τους στην κεντρική πλατεία οι αγρότες έκαναν πράξη την απόφασή τους για ανυποχώρητο αγώνα, αποκλείοντας την κυκλοφορία και στο κέντρο της πόλης.

Δίωρος αποκλεισμός στο Μπράλο

Σε πλήρη αποκλεισμό όλων των οδικών αξόνων στην περιοχή του μπλόκου του Μπράλου στην Εθνική Οδό προχώρησαν το μεσημέρι της Δευτέρας (29/12) οι αγρότες, υλοποιώντας την απόφαση που έλαβαν στη χθεσινή γενική τους συνέλευση. Ο αποκλεισμός, όπως είχε προαναγγελθεί, έχει διάρκεια δύο ωρών και διήρκησε έως τις 4 το απόγευμα. Οι αγρότες της Βοιωτίας σε σύσκεψή τους το απόγευμα αποφάσισαν για τις επόμενες κινήσεις τους αλλά σημείωσαν πως σε καμία περίπτωση δεν θέλουν να ταλαιπωρήσουν τους πολίτες.

Κλειστή μέχρι την Τετάρτη η Ιόνια οδός

Στην Ιόνια οδό, στον κόμβο του Αγγελοκάστρου κλειστή παραμένει και η Ιόνια οδός, αλλά η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω των παρακαμπτηρίων οδών. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο αυτοκινητόδρομος αναμένεται να είναι κλειστός μέχρι την Τετάρτη το πρωί. Τότε αναμένεται να ανοίξει για να διευκολυνθούν οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς. Αυτήν την ώρα, η κίνηση στο σημείο διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς και η Τροχαία εκτρέπει την κυκλοφορία στην παλιά Εθνική Οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων. Επισημαίνεται ότι κάθε βράδυ οι αγρότες διεξάγουν γενική συνέλευση, ενώ έχουν πάρει την απόφαση να σκληρύνουν τη στάση τους. Στο πλαίσιο αυτό, την Τρίτη είναι προγραμματισμένη κινητοποίηση στην πόλη του Αγρινίου.

Επιμένουν οι αγρότες Τρικάλων - Καρδίτσας

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες της Καρδίτσας στον Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65, οι οποίοι δηλώνουν ότι θα συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους αν δεν δοθούν λύσεις στα προβλήματά τους. Μάλιστα οι αγρότες της Καρδίτσας σήμερα πραγματοποίησαν συνέλευση στο χώρο του μπλόκου όπου έκαναν μια αποτίμηση της κινητοποίησης ενώ θα συζήτησαν και άλλες μορφές δράσεων. Οι αγρότες των Τρικάλων μετά τη χθεσινή τους συνέλευση θα προχωρήσουν και σε άλλες μορφές δράσεων που θα ανακοινωθούν επίσημα.

Διαφωνία στα μπλόκα της Θεσσαλονίκης

Υπέρ του διαλόγου με την κυβέρνηση οι αγρότες της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, επιμένουν στη «σκληρή» γραμμή οι αγρότες του μπλόκου των Μαλγάρων. Κανονικά θα διεξάγεται, τουλάχιστον έως και την Πρωτοχρονιά, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της ΠΑΘΕ, καθώς αγρότες και κτηνοτρόφοι στο μπλόκο των διοδίων των Μαλγάρων αποφάσισαν, νωρίς το μεσημέρι, ότι δεν θα προβούν σε περαιτέρω αποκλεισμούς του δρόμου κατά την περίοδο των εορτών, ώστε να διευκολυνθούν οι εκδρομείς.

Οι παραγωγοί του πρωτογενούς τομέα αναμένεται να πραγματοποιήσουν την πανελλαδική σύσκεψη στη Θεσσαλονίκη αμέσως μετά τις γιορτές, το ερχόμενο Σάββατο ή την Κυριακή, ώστε να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα.

Οι αγρότες της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, αν και παραμένουν στη θέση τους στο μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια, λένε ότι ο επ' αόριστον αποκλεισμός είναι στείρα στάση και ότι, ακόμη και αν αποτύχει ο διάλογος, πρέπει να γίνει χωρίς διασπαστικές κινήσεις, με τον αγροτικό κόσμο ενωμένο. Από την άλλη, οι αγρότες του μπλόκου των Μαλγάρων επιμένουν ότι διάλογος με την κυβέρνηση δεν θα γίνει αν δεν ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα των αγροτών.

Τι ισχύει στα τελωνεία

Κλειστό για όλα τα οχήματα και στα δύο ρεύματα του δρόμου ήταν έως τις 4 και από τις 6 έως και τις 10 απόψε, το τελωνείο των Ευζώνων, από το οποίο διέρχονταν μόνο έκτακτα περιστατικά (πχ. ασθενείς με χαρτί γιατρού, οχήματα με μικρά παιδιά κτλ). Με ανακοίνωσή τους, οι συγκεντρωμένοι αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς δηλώνουν αμετακίνητοι και σταθεροί στις θέσεις τους και ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να φύγουν από τα μπλόκα, εάν δεν δικαιωθούν.

Κλειστός για τα φορτηγά παραμένει για τρίτη συνεχόμενη ημέρα ο σταθμός διέλευσης στην Εξοχή Δράμας, με τους συγκεντρωμένους -που συνεδριάζουν κάθε ημέρα στις 7, να δηλώνουν την πρόθεσή τους να συνεχίσουν τον αποκλεισμό μέχρι και αύριο Τρίτη, οπότε και τα μπλόκα θα ανοίξουν για να διευκολυνθούν οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς. Κανονικά διέρχονται πάντως τα επιβατικά αυτοκίνητα, που οδηγούνται σε σύντομη διπλή παράκαμψη, της τάξης των 500 μέτρων.

Μέχρι τις 10 το βράδυ δεν επετράπη η διέλευση φορτηγών από το τελωνείο της Νίκης, στο πλαίσιο του δωδεκάωρου αποκλεισμού, που οι συγκεντρωμένοι αγρότες και κτηνοτρόφοι εκκίνησαν στις 10 το πρωί.

Τον επ' αόριστον αποκλεισμό, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, του μεθοριακού σταθμού για τα φορτηγά, αποφάσισαν το μεσημέρι της Δευτέρας (29/12) οι αγρότες του μπλόκου του Προμαχώνα. Η διέλευση ήταν ελεύθερη για όλα τα οχήματα, φορτηγά και επιβατικά για λίγες μόνο ώρες, ενώ οι αγρότες προτίθενται να μην ανοίξουν το μπλόκο και να παραμείνει ο αποκλεισμός καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Μάλιστα, στο μπλόκο του Προμαχώνα έσπευσαν αγρότες από όλο τον νομό Σερρών, αποφασίζοντας έτσι κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους.

Στη Χαλκηδόνα, οι αγρότες έκλεισαν τον κόμβο του εκεί αυτοκινητοδρόμου από τις 2 μετά το μεσημέρι έως και τις 5 το απόγευμα, για όλα τα οχήματα, εξαιρουμένων αστικών λεωφορείων και επειγόντων περιστατικών.

Η επίσκεψη Καρυστιανού στη Νίκαια

Ενδεικτικό της κοινωνικό-πολιτικής διάστασης που έχει λάβει η αντιπαράθεση μεταξύ αγροτών - κυβέρνησης, ήταν και η επίσκεψη της Μαρίας Καρυστιανού στο μπλόκο των αγροτών στη Νίκαια. Η πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών που πρόσφατα είχε εξαγγείλει τη δημιουργία κάποιου νέου πολιτικού κινήματος, συνομίλησε με τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους μελισσοκόμους και τους αλιείς, δηλώνοντας την συμπαράστασή της στον αγώνα που κάνουν.

Μεταξύ άλλων, όπως αναφέρει το τοπικό Μέσο Τυρναβική Ροή, η Μαρία Καρυστιανού ευχαρίστησε το αγροτικό κίνημα για τη συμπαράσταση τους στο κίνημα των Τεμπών και ότι μαζί απαιτούν δικαιοσύνη για το δυστύχημα με τους 57 νεκρούς.

Από τη πλευρά του, το μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Μπλόκου Νίκαιας, ο αγρότης Κώστας Μητροδήμος της τόνισε πως το αγροτικό κίνημα πάντα θα βρίσκεται δίπλα στους συγγενείς και τις οικογένειες των θυμάτων στα Τέμπη.

Πηγή: cnn.gr