Διπλό ατύχημα για οδηγό στην Πάτρα: Μετά από τροχαίο έπεσε σε τρύπα στο οδόστρωμα

Διπλή ατυχία είχε ένας οδηγός στην Περιβόλα Πατρών, ο οποίος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και έπεσε σε ένα κατάστημα εστίασης.

Στη συνέχεια αφού δεν είχε τραυματιστεί κατά τη σύγκρουση, θέλησε να βγει από το αυτοκίνητο από την πόρτα του συνοδηγού ωστόσο σοκαρισμένος από το ατύχημα, δεν πρόσεξε ότι στο σημείο εκτελείτο έργο και ακριβώς κάτω από το αμάξι του υπήρχε όρυγμα.

Έτσι, όταν προσπάθησε να κατέβει, βρέθηκε στο κενό αφού έπεσε μέσα στην μεγάλη τρύπα και εγκλωβίστηκε κάτω από το αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με το flamis.gr, ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική και η Αστυνομία ωστόσο περαστικοί τον βοήθησαν να ανέβει στην επιφάνεια. Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο γιατί είχε τραυματιστεί από την πτώση του μέσα στο όρυγμα.

Ερευνες διενεργεί η Τροχαία Πατρών.

Πηγή: cnn.gr