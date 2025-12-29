Αστυνομική καταδίωξη στην Αττική Οδό για τη σύλληψη μεθυσμένου οδηγού

Ένας 21χρονος συνελήφθη μετά από καταδίωξη από αστυνομικούς του Τ.Τ. Αττικής Οδού, που οδηγούσε μεθυσμένος και αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του.

Ο οδηγός παραπέμφθηκε για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ και συγκεκριμένα επικίνδυνη οδήγηση, κανόνες για τους ελιγμούς των οχημάτων, οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος και ακινητοποίηση οχήματος.

​Ειδικότερα σε έλεγχο, επί της Αττικής Οδού, στο ύψος των Διοδίων Μεταμόρφωσης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αεροδρόμιο, κατελήφθη να οδηγεί υπό την επήρεια μέθης, με ποσοστό 1ης μέτρησης 0,27mg/l και ποσοστό 2ης μέτρησης 0,31mg/l.

Στον οδηγό, βεβαιώθηκε η προβλεπόμενη Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης και ακολούθησε η διαδικασία της μεταφοράς του ανωτέρω οχήματος με γερανό, σε ασφαλή χώρο φύλαξης. Ωστόσο, λίγο πριν το όχημά του φορτωθεί από τον γερανό, έθεσε σε λειτουργία τον κινητήρα, ανέπτυξε ταχύτητα και αποχώρησε από το σημείο του έλεγχου, κάνοντας συνεχείς και επικίνδυνους ελιγμούς. Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν επί της Αττικής Οδού, και συνελήφθη.

Στον οδηγό επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.605 ευρώ, αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για χρονικό διάστημα 90 ημερών και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας για χρονικό διάστημα τριάντα 30 ημερών. Τέλος, ο συλληφθείς συνοδεία αστυνομικών, με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία θα οδηγηθεί ενώπιων του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

​Προανάκριση ενεργείται από το Τ.Τ. Αττικής Οδού.

Πηγή: newsit.gr