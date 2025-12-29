Αθώος κρίθηκε ο Άρης Μουγκοπέτρος για την κατηγορία της ενδοοικογενειακής απειλής

Σύμφωνα με arcadiaportal, το δικαστήριο αποφάσισε ότι ήταν αθώος για την κατηγορία της ενδοοικογενειακής απειλής, την οποία υπέβαλε η σύζυγός του ανήμερα των Χριστουγέννων, και οδήγησε στη σύλληψή του.
Ο μουσικός δεν είχε κάνει κάποια δήλωση στις τηλεοπτικές κάμερες κατά την άφιξη στα δικαστήρια, το πρωί της Δευτέρας.
Ο βιρτουόζος του κλαρίνου συνελήφθη τα Χριστούγεννα και την επομένη (26/12), μεταφέρθηκε στο δικαστήριο της Τρίπολης. Μετά την άσκηση ποινικής δίωξης εις βάρος του οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, δικαστήριο από το οποίο έλαβε προθεσμία για να δικαστεί σήμερα.
Πηγή: cnn.gr