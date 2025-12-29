Αθώος κρίθηκε ο Άρης Μουγκοπέτρος για την κατηγορία της ενδοοικογενειακής απειλής

Ολοκληρώθηκε, έπειτα από τρεις ώρες, η απολογία του Άρη Μουγκοπέτρου στην Τρίπολη. Ο γνωστός μουσικός βρέθηκε στα δικαστήρια της αρκαδικής πρωτεύουσας με την εν διαστάσει σύζυγό του Δήμητρα Παρασκευοπούλου.

Σύμφωνα με arcadiaportal, το δικαστήριο αποφάσισε ότι ήταν αθώος για την κατηγορία της ενδοοικογενειακής απειλής, την οποία υπέβαλε η σύζυγός του ανήμερα των Χριστουγέννων, και οδήγησε στη σύλληψή του.

Ο μουσικός δεν είχε κάνει κάποια δήλωση στις τηλεοπτικές κάμερες κατά την άφιξη στα δικαστήρια, το πρωί της Δευτέρας.

Ο βιρτουόζος του κλαρίνου συνελήφθη τα Χριστούγεννα και την επομένη (26/12), μεταφέρθηκε στο δικαστήριο της Τρίπολης. Μετά την άσκηση ποινικής δίωξης εις βάρος του οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, δικαστήριο από το οποίο έλαβε προθεσμία για να δικαστεί σήμερα.

Πηγή: cnn.gr