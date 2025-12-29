Αργίες 2026: Αυτά είναι όλα τα τριήμερα της νέας χρονιάς για απόδραση, περιπέτεια και ανανέωση

Πολλοί ήδη εξετάζουν το ημερολόγιο, προκειμένου να καθορίσουν όσο νωρίτερα γίνεται το πρόγραμμα στις αργίες και τα τριήμερα του 2026.

Η νέα χρονιά προσφέρει ευκαιρίες για μικρές, αναζωογονητικές αποδράσεις. Αν ψάχνεις πώς να ξεφύγεις από την καθημερινότητα χωρίς να χρειαστεί να πάρεις πολλές μέρες άδεια, τα τριήμερα είναι η τέλεια λύση.

Το 2026, παρουσιάζει έναν συνδυασμό από ευκαιρίες για ξεκούραση αλλά και… χαμένες αργίες που δεν προσφέρουν επιπλέον ρεπό.

Δύο σημαντικές αργίες, ο Δεκαπενταύγουστος και η δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, «πέφτουν» Σάββατο το 2026, με αποτέλεσμα να μην δημιουργούνται τριήμερα. Αυτό αποτελεί απογοήτευση για όσους ήλπιζαν σε επιπλέον ημέρες ανάπαυσης και ευκαιρίες για εκδρομές ή ξεκούραση.

Παρά τη «χασούρα» στις δύο αργίες, το 2026 προσφέρει τρία τριήμερα που αξίζει να μείνουν στη μνήμη. Πρώτο είναι η Καθαρά Δευτέρα στις 23 Φεβρουαρίου, μία παραδοσιακή ευκαιρία για ξεκούραση. Επίσης, η Πρωτομαγιά «πέφτει» Παρασκευή, ανοίγοντας τη δυνατότητα για τριήμερο. Τέλος, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος την 1η Ιουνίου αποτελεί ιδανική ευκαιρία για την πρώτη καλοκαιρινή απόδραση.

Οι αργίες

Πρωτοχρονιά: Πέμπτη 1 Ιανουαρίου

Θεοφάνια: Τρίτη 6 Ιανουαρίου

25η Μαρτίου: Τετάρτη

Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου

Δευτέρα του Πάσχα: 13 Απριλίου

Η γνώση των αργιών και των τριημέρων του 2026 βοηθά εργαζόμενους και εργοδότες να οργανώσουν καλύτερα τον χρόνο τους, είτε για επαγγελματικούς, είτε προσωπικούς σκοπούς. Με δεδομένη την «απώλεια» δύο σημαντικών αργιών λόγω Σαββατοκύριακου, οι επιλογές για σύντομες αποδράσεις περιορίζονται, όμως, η αλήθεια είναι πως πάντα βρίσκονται «φόρμουλες». Αρκεί να υπάρχει διάθεση και καλός προγραμματισμός.

Σημαντικό είναι να παρακολουθούμε τις επίσημες ανακοινώσεις για τυχόν αλλαγές ή νέες ρυθμίσεις σχετικά με τις αργίες, ώστε να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο τις ημέρες ανάπαυσης που προσφέρει η νέα χρονιά.

Πηγή: newsbomb.gr