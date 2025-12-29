Μαρουσάκης: Πολική «εισβολή» προ των πυλών - Τσουχτερό κρύο και χιόνια την Πρωτοχρονιά

Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και χιόνια ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα στην ανατολική και κεντρική ηπειρωτική χώρα θα δούμε τις επόμενες ημέρες και ιδιαίτερα την Πρωτοχρονιά σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

«Μια πολική αέρια μάζα θα κατέβει προς την περιοχή μας και θα κατακλύσει μεγάλο τμήμα της χώρας μας. Ήδη μας επηρεάζει αλλά θα είναι ακόμα πιο έντονη. Παραμονή Πρωτοχρονιάς και ανήμερα θα κάνει τσουχτερό κρύο σε όλη τη χώρα» ανέφερε ο μετεωρολόγος.

Αύριο Τρίτη περνάει ένα βαρομετρικό χαμηλό και σιγά σιγά θα επιδεινωθούν οι συνθήκες κυρίως στη δυτική κεντρική και ανατολική χώρα. Από το ύψος της Θεσσαλίας και πιο νότια θα απασχολήσει αυτό το κύμα κακοκαιρίας με τα φαινόμενα να είναι έντονα με βροχές και καταιγίδες σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές ενώ τα χιόνια θα κάνουν την εμφάνισή τους ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα προς την κεντρική και νότια ηπειρωτική χώρα.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς το κύμα κακοκαιρίας θα περιορίζεται πιο νότια με τον νομό Αττικής να είναι πιθανό να δει χιόνια που δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα γιατί δεν θα είναι αξιόλογες. Ενώ η Πρωτοχρονιά θα έχει στρωμένο χιόνι στην Πάρνηθα με τσουχτερό κρύο και παγετό, ήλιος με δόντια για τις περισσότερες περιοχές.

Την ίδια ώρα ο καιρός βελτιώνεται το Σαββατοκύριακο με καλές καιρικές συνθήκες και ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.

Πηγή: ethnos.gr