Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες: Στις 16:00 κόβουν ξανά τη χώρα στα δύο - Κλείνουν και παράδρομοι

Μετ΄εμποδίων πραγματοποιήθκε η επιστροφή των εκδρομέων των Χριστουγέννων, παρά τις κινήσεις καλής θέλησης που πραγματοποίησαν οι αγρότες στα περισσότερα μπλόκα.

Παρά το γεγονός ότι άνοιξαν τμήματα των δρόμων και δόθηκαν λωρίδες κυκλοφορίας, η επιστροφή δεν ήταν εύκολη. Τα μεγαλύτερα προβλήματα σημειώθηκαν, στον άξονα Αθηνών–Λαμίας (ΠΑΘΕ), με ιδιαίτερα προβλήματα στις περιοχές Μαρτίνου και Μπράλου, όπου οδηγοί παρέμειναν ακινητοποιημένοι για ώρες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, παρά το γεγονός ότι οι αγρότες απομάκρυναν τα τρακτέρ από το οδόστρωμα σχεδόν σε όλα τα μπλόκα, η αυξημένη κυκλοφορία δημιούργησε συνθήκες συμφόρησης, αντίστοιχες με εκείνες της εξόδου των εκδρομέων.

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών συνεχίζονται και σήμερα, καθώς στις 16:00 έχουν προγραμματιστεί νέες δράσεις με αποκλεισμό παρακαμπτήριων δρόμων στη Νίκαια, και νέο κλείσιμο των δύο ρευμάτων στα Μάλγαρα. Χθες, οι αγρότες στα Μάλγαρα άνοιξαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας για τους εκδρομείς.

Παράλληλα, 14 μπλόκα της ανατολικής Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής εξέδωσαν ανακοίνωση με την οποία ζητούν έναρξη διαλόγου με την κυβέρνηση υπό προϋποθέσεις, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις και από άλλα μπλόκα. Σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση, τα μπλόκα πανελλαδικά ανέρχονται σε 57, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο πανελλαδικής σύσκεψης το Σάββατο, είτε στα Μάλγαρα είτε στη Νίκαια.

«Αρραγές μέτωπο», τονίζουν και οι αγρότες που τάσσονται υπέρ του διαλόγου

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις αποφάσεις των αγροτών τις επόμενες ημέρες και στον τόπο διεξαγωγής της πανελλαδικής σύσκεψης, που αναμένεται να καθορίσει τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεων.

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου, όπως δηλώνουν, με στόχο την ανάδειξη των αιτημάτων τους που, σύμφωνα με τους ίδιους, αφορούν την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα.

Στην ΠΑΘΕ, στο ύψος του Μαρτίνου, τα οχήματα που κινούνται προς Αθήνα οδηγούνται σε παρακαμπτήριες οδούς, καθώς παραμένει κλειστή η εθνική οδός στο Κάστρο Βοιωτίας. Η κυκλοφορία διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες, με τις καθυστερήσεις να ξεπερνούν τη μία ώρα.

Στη Νίκαια, αγρότες και κτηνοτρόφοι άνοιξαν τις μπάρες στα διόδια Μακρυχωρίου, επιτρέποντας τη δωρεάν διέλευση των οχημάτων έως τις 5 το απόγευμα. Την ίδια ώρα, στη Νίκαια σκληραίνει η στάση των αγροτών, με κλείσιμο παρακαμπτήριων οδών και του παράδρομου της παλαιάς εθνικής οδού Λάρισας–Βόλου.

Παράλληλα, προγραμματίζεται πορεία τρακτέρ στη Λάρισα για τη διανομή φυλλαδίων με τα αιτήματα των αγροτών. Για τη διευκόλυνση των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς, η αερογέφυρα αναμένεται να ανοίξει την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου.

Στην Καρδίτσα, αγρότες άνοιξαν για τρίτη φορά τις μπάρες των διοδίων στον Ε-65, στο ύψος των Σοφάδων, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων.

Στα Μάλγαρα, ο σχεδιασμός των αγροτών προβλέπει κλείσιμο και των δύο ρευμάτων της εθνικής οδού τη Δευτέρα, με επαναλειτουργία την Τρίτη για τη διευκόλυνση των εκδρομέων.

Στην Ιονία Οδό, περίπου 300 τρακτέρ παραμένουν παραταγμένα εδώ και τρεις εβδομάδες στα διόδια Αγγελοκάστρου, όπου οι αγρότες έχουν ανοίξει τις μπάρες από την παραμονή των Χριστουγέννων.

Επίσης, η Περιμετρική Πατρών παραμένει κλειστή από το απόγευμα του Σαββάτου, με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω της πόλης, ενώ αναμένεται να ανοίξει την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Πηγή: thetoc.gr