Χαμός με τα αλκοτέστ στο κέντρο της Αθήνας - Την έπιασαν να οδηγεί πατίνι μεθυσμένη και έφαγε πρόστιμο 350 ευρώ

Κλιμάκια της Τροχαίας πραγματοποίησαν και χθες το βράδυ (28/12) εντατικούς ελέγχους για αλκοτέστ στο κέντρο της Αθήνας, με στόχο την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

Κατά τη διάρκεια τεσσάρων ωρών ελέγχθηκαν περίπου 2.500 οδηγοί. Από αυτούς, έντεκα βρέθηκαν υπό την επήρεια αλκοόλ και τους επιβλήθηκαν πρόστιμα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τα οχήματα απομακρύνθηκαν με γερανό.

Μεταξύ των περιστατικών ξεχώρισε μια γυναίκα που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι υπό την επήρεια αλκοόλ. Στην οδηγό επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ και το πατίνι απομακρύνθηκε με τη βοήθεια γερανού.

Οι έλεγχοι της Τροχαίας αναμένεται να συνεχιστούν, κυρίως σε κεντρικές περιοχές της πόλης, με στόχο την αποτροπή επικίνδυνων συμπεριφορών και την προστασία τόσο των οδηγών όσο και των πεζών.