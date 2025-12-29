Ανησυχία για την έξαρση της γρίπης: 400 παιδιά σε κάθε εφημερία στα Παίδων, το 1 στα 5 κάνει εισαγωγή

Ανησυχία προκαλεί η έξαρση της γρίπης στην Ελλάδα με τη επιδημιολογική καμπύλη της τελευταίες εβδομάδες να έχει ανέβει επικίνδυνα.

Η γρίπη στη χώρα μας σύμφωνα με τους γιατρούς δεν κάνει διακρίσεις… Προσβάλλει τόσο τα παιδιά όσο και τους ενήλικες, ενώ η πίεση στο σύστημα υγείας είναι ήδη εμφανής και ιδιαίτερα στα νοσοκομεία Παίδων.

Η γρίπη μάλιστα, παρά την ανησυχητική της εικόνα δεν έχει φτάσει ακόμα στην πλήρη της έξαρση, κάτι που αναμένεται να συμβεί μέσα στον Ιανουάριο, όταν θα ξανανοίξουν τα σχολεία.

Από την άλλη πλευρά, οι εμβολιασμοί μικρών και μεγάλων δεν βρίσκονται σε επίπεδα που να διασφαλίζουν την χαμηλή νοσηρότητα, την στιγμή μάλιστα που η υποπαραλλαγή Κ της γρίπης ΑΗ3Ν2, μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα.

Δείτε ποιά είναι η κλινική εικόνα της εποχική γρίπης αυτή τη στιγμή, όπως την μεταφέρει μιλώντας στο iatropedia.gr, ο γνωστός παιδίατρος Δρ. Σπύρος Μαζάνης.

Η κατάσταση στις Εφημερίες των παιδιατρικών νοσοκομείων, αλλά και τα ιδιωτικά ιατρεία των παιδιάτρων αποτυπώνει το μέγεθος του προβλήματος.

Οι αριθμοί που παραθέτει ο Δρ. Μαζάνης είναι ενδεικτικοί: το 50% των ατόμων (παιδιών και ενηλίκων) που εμφανίζουν συμπτώματα ίωσης, διαγιγνώσκονται τελικά με γρίπη.

«Η γρίπη η συγκεκριμένη χαρακτηρίζεται από πόνο στα κόκαλα, πόνο στο λαιμό και πυρετό φυσικά. Βλέπουμε ότι κάνουμε τα τεστ να βγαίνουν αρνητικά και μετά –επειδή είναι βαρύ το περιστατικό και πάει στο νοσοκομείο– κάνουν εκεί μοριακό τεστ (PCR) που είναι πιο εξειδικευμένο και δείχνει θετικό στη γρίπη Α»

Σε μια τυπική εφημερία μεγάλου νοσοκομείου Παίδων, όπως για παράδειγμα την περασμένη Πέμπτη 25/12, ανήμερα τα Χριστούγεννα, από τα 400 παιδιά που προσήλθαν στα Επείγοντα, τα 80 χρειάστηκαν εισαγωγή για νοσηλεία.

«Η διασπορά είναι τεράστια. Βλέπουμε ότι 1 στους 2 ασθενείς που μπαίνουν στο ιατρείο με πυρετό και καταρροή είναι θετικός στη γρίπη. Στα νοσοκομεία παίδων, το 20% των παιδιών που εξετάζονται στην εφημερία καταλήγει για νοσηλεία, γεγονός που δείχνει τη σοβαρότητα των περιστατικών φέτος», τονίζει ο κ. Μαζάνης.

Σύμφωνα με τον γιατρό, μάλιστα, οι επίσημοι αριθμοί που δημοσιεύει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) στις τακτικές του εκθέσεις για τις ιογενείς λοιμώξεις, δεν είναι ενδεικτικοί καθώς καταγράφει κυρίως τα αποτελέσματα από τα νοσοκομεία.

«Εμείς κάνουμε καθημερινά πολλά τεστ στα παιδιατρικά ιατρεία, άλλα γίνονται και στα εξωτερικά ιατρεία των ιδιωτικών νοσοκομείων ή του ΕΣΥ και πολλά τεστ κάνουν οι άνθρωποι και στο σπίτι τους -μόνοι τους δηλαδή- και βγαίνουν πάρα πολλά θετικά», σημειώνει.

Τι είναι η γρίπη τύπου Α (Η3Ν2) και ποια τα συμπτώματα

Φέτος κυριαρχεί το στέλεχος της γρίπης ΑΗ3Ν2, το οποίο παραδοσιακά συνδέεται με πιο έντονη συμπτωματολογία.

Ωστόσο, η υποπαραλλαγή Κ της συγκεκριμένης γρίπης, δεν κάνει ακόμη πιο έντονα συμπτώματα, αλλά μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα.

«Δηλαδή λίγο να πλησιάσεις κάποιον που πάσχει, ας πούμε, στο ένα μέτρο, στο μισό μέτρο, ή να τον φιλήσεις, την άρπαξες. Αλλά δεν κάνει πολύ βαριά εικόνα. Τα νοσοκομεία, ωστόσο, έχουν επιβαρυνθεί λόγω του μεγάλου αριθμού κρουσμάτων», προσθέτει ο γιατρός.

Οι γονείς θα πρέπει να βρίσκονται σε εγρήγορση για την έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων, λέει επίσης.

Τα κύρια συμπτώματα μοιάζουν με αυτά της απλής γρίπης -αλλά πιο βαριά εξαιτίας του στελέχους ΑΗ3Ν2 που κυριαρχεί- και περιλαμβάνουν:

Υψηλός πυρετός: Συχνά πάνω από 39 βαθμούς, που επιμένει για 3-5 ημέρες.

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Πονόλαιμος και ξηρός βήχας

Πονοκέφαλος και ρίγη

«Η γρίπη φέτος είναι ‘βαριά’. Δεν είναι ένα απλό κρυολόγημα. Τα παιδιά εξαντλούνται γρήγορα, ο πυρετός δύσκολα υποχωρεί με τα συνήθη αντιπυρετικά και οι επιπλοκές, όπως η ωτίτιδα ή η βρογχίτιδα, παραμονεύουν αν δεν υπάρξει σωστή διαχείριση», προειδοποιεί ο παιδίατρος.

Το πικ της γρίπης τον Ιανουάριο: «Έχουμε δρόμο ακόμα»

Παρά τη σφοδρότητα του τρέχοντος κύματος, ο Δρ. Μαζάνης προειδοποιεί πως δεν έχουμε φτάσει ακόμα στην κορύφωση. Η φετινή γρίπη έκανε την εμφάνισή της περίπου 15 ημέρες νωρίτερα από το αναμενόμενο, όμως τα δύσκολα είναι μπροστά μας.

«Μην νομίζετε ότι είμαστε στο πικ, έχουμε δρόμο ακόμα. Η άνοδος συνεχίζεται και η κορύφωση αναμένεται μέσα στον Ιανουάριο, ειδικά με την επιστροφή των παιδιών στα σχολεία και την περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας», εξηγεί ο κ. Μαζάνης

Μέχρι τα Χριστούγεννα ο καιρός ήταν σύμμαχος, όμως το κρύο και τα χιόνια στα βουνά δημιουργούν πλέον τις ιδανικές συνθήκες για τη διασπορά του ιού.

Ο παιδίατρος απευθύνει έκκληση –έστω και την ύστατη στιγμή- για εμβολιασμό, καθώς η περίοδος της γρίπης διαρκεί παραδοσιακά μέχρι τον Μάρτιο.

«Υπάρχει ακόμα χρόνος. Το εμβόλιο χρειάζεται περίπου δύο εβδομάδες για να προσφέρει προστασία. Ακόμα και αν η αποτελεσματικότητά του κυμαίνεται στο 60-65%, είναι καθοριστικό: αν νοσήσεις εμβολιασμένος, θα το περάσεις πολύ πιο ελαφριά. Όσοι σπεύσουν τώρα, προλαβαίνουν να γλιτώσουν τα χειρότερα», καταλήγει ο γιατρός.

Πηγή: iatropedia.gr