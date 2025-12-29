Αγρότες: Έτοιμοι για ρεβεγιόν στα μπλόκα – Οι νέες κινητοποιήσεις

Αποφασισμένοι να αλλάξουν χρόνο στα μπλόκα είναι οι αγρότες μαζί με τις οικογένειές τους.

Μετά από μία ανάπαυλα των ημερών των Χριστουγέννων οι αγρότες επανέρχονται με νέους αποκλεισμούς εθνικών οδών, αλλά και παρακαμπτηρίων, ενώ σχεδιάζεται εκ νέου μπλοκάρισμα τελωνείων και νέες κινητοποιήσεις εν όψει Πρωτοχρονιάς.

Οι αγρότες στο μπλόκο του Κάστρου Βοιωτίας κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, εξετάζοντας σοβαρά το ενδεχόμενο να διακόψουν την κυκλοφορία όχι μόνο στην Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης, αλλά και σε όλους τους παραδρόμους της περιοχής. Οι οριστικές αποφάσεις για αυτή την κίνηση, που αναμένεται να παραλύσει το οδικό δίκτυο, θα παρθούν σήμερα το πρωί.

Οι αγρότες φέρεται να θεωρούν τις κινητοποιήσεις «μονόδρομο» ενώ παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι οι κινητοποιήσεις επεκτείνονται και στον κόμβο του Μπράλου.

Εκεί, οι αγρότες προγραμματίζουν να κλείσουν τους παραδρόμους για ένα δίωρο, συγκεκριμένα από τις 14:00 έως τις 16:00, ενισχύοντας την πίεση προς την κυβέρνηση.

Η πιθανή ταυτόχρονη διακοπή κυκλοφορίας σε εθνική οδό και παραδρόμους στο ύψος του Κάστρου θα δημιουργήσει πρωτοφανή προβλήματα στον άξονα Αθήνα-Λαμία. Οι ταξιδιώτες καλούνται να οπλιστούν με υπομονή και να αναζητούν διαρκή ενημέρωση για τυχόν εναλλακτικές πορείες πριν ξεκινήσουν τη διαδρομή τους.

Σημειωτόν η επιστροφή και ταλαιπωρία για τους εκδρομείς

Στο ρεύμα προς την πρωτεύουσα, από νωρίς χθες είχαν δημιουργηθεί ουρές πολλών χιλιομέτρων στο τμήμα από τον Θεολόγο έως τη γέφυρα του Μαρτίνου. Οι αγρότες στο ύψος του Κάστρου Βοιωτίας είχαν αποκλείσει την εθνική οδό.

Τα οχήματα αναγκάζονταν να βγαίνουν από την εθνική στη γέφυρα του Μαρτίνου και να ακολουθούν τον παράδρομο προς το Κάστρο, μια διαδρομή που απαιτεί τεράστια αποθέματα υπομονής από οδηγούς και επιβάτες.

Οι εικόνες από drone καταγράφουν το μέγεθος της συμφόρησης, ενώ οι προβλέψεις για τις επόμενες ημέρες δεν είναι ενθαρρυντικές, καθώς οι αγρότες σκοπεύουν να διατηρήσουν τις κινητοποιήσεις τους, παρατείνοντας την ταλαιπωρία για όσους κινούνται στον κεντρικό οδικό άξονα της χώρας.

Παράλληλα, χθες στην ευρύτερη περιοχή της Λαμίας, λίγο πριν από το μπλόκο των αγροτών στον Μπράλο, είχε σχηματιστεί ουρά περίπου 3 χιλιομέτρων, καθώς τα οχήματα που κινούνταν με κατεύθυνση προς την Αθήνα ήταν υποχρεωμένα να διέρχονται από μία μόνο λωρίδα κυκλοφορίας. Οι αγρότες από προχθες είχαν αποσύρει τα τρακτέρ για να δώσουν άλλη μία λωρίδα κυκλοφορίας, η οποία ενεργοποιήθηκε για να απορροφήσει την κίνηση των οχημάτων στο εθνικό δίκτυο.

Ομαλή ροή έως το Μαρτίνο

Προς το τμήμα από τον Μπράλο έως λίγο πριν το Μαρτίνο, δεν παρατηρήθηκε ιδιαίτερο πρόβλημα, δηλαδή από το 205ο έως το 125ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού, όπου τα αυτοκίνητα κινούνταν κανονικά στον βασικό άξονα της ΠΑΘΕ.

Σοβαρές καθυστερήσεις στη γέφυρα Μαρτίνου

Ωστόσο, η εικόνα άλλαζε δραματικά στην περιοχή της γέφυρας στο Μαρτίνο, στο 125ο χλμ της ΠΑΘΕ. Εκεί σχηματίστηκε ουρά που έφτανε τα 4 χιλιόμετρα, καθώς τα οχήματα που κινούνταν στον άξονα ΠΑΘΕ προς Αθήνα υποχρεώνονταν να περιοριστούν σε μία λωρίδα κυκλοφορίας.

Στη συνέχεια, μέσω ρυθμίσεων της Τροχαίας, οδηγούνταν στον παράδρομο που κατευθύνεται προς το Κάστρο, την Αλίαρτο και την παλαιά εθνική οδό Λαμίας–Αθηνών, για να καταλήξουν μετά τη Θήβα στη Ριτσώνα, στο 75ο χλμ της εθνικής οδού, και να συνεχίσουν προς την Αθήνα.

Η κίνηση στις παρακάμψεις γίνονταν με πολύ χαμηλές ταχύτητες, με αποτέλεσμα να υπάρχει ταλαιπωρία των οδηγών και ο χρόνος διέλευσης να αυξάνεται σημαντικά.

Σήκωσαν τις μπάρες διοδίων στην Καρδίτσα

Σε πλήρη αγωνιστική ετοιμότητα βρίσκονται και οι αγρότες της Καρδίτσας, οι οποίοι προχώρησαν χθες σε μια συμβολική κίνηση στον αυτοκινητόδρομο Ε65.

Με τρακτέρ, αγροτικά και ιδιωτικά ΙΧ κινήθηκαν προς τα διόδια των Σοφάδων σηκώνοντας τις μπάρες και επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση σε ΙΧ, φορτηγά και λεωφορεία χωρίς την καταβολή αντιτίμου. Οι παραγωγοί, έχοντας φροντίσει να «τυφλώσουν» τις κάμερες ελέγχου του σταθμού διοδίων με σακούλες, σταματούσαν στιγμιαία τους οδηγούς για να μοιράσουν κείμενα, να μιλήσουν μαζί τους και να κεράσουν καφέ, ανταλλάσσοντας ευχές για «καλή χρονιά» και «καλό δρόμο».

Πηγή: ethnos.gr