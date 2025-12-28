Ivan Greko: Ποινική δίωξη για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος - Αύριο στο Αυτόφωρο

O Ιβάν Γκρέκο και δύο ακόμη πρόσωπα συνελήφθησαν το απόγευμα του Σαββάτου, στη Γλυφάδα, λίγο πριν τις 18:00 το απόγευμα. Κατά τον έλεγχο οχήματος που απασχολούσε για υπόθεση υπεξαίρεσης, στη οδό Κύπρου στη Γλυφάδα, η αστυνομία συνέλαβε έναν 28χρονο περί ναρκωτικών, καθώς έφερε μικροποσότητα κάνναβης.
Εικόνα κατά τη μεταφορά του Ivan Greco στην Ευελπίδων σήμερα Κυριακή
INTIME NEWS
Παράλληλα, συνελήφθη ο γνωστός τράπερ και ένας ακόμη για το αδίκημα της αποδοχής προϊόντος εγκλήματος, καθώς οδηγούσε αυτοκίνητο το οποίο είχε δηλωθεί ως κλεμμένο από το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.