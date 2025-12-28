Συνελήφθη ο τράπερ Ivan Greco στη Γλυφάδα

Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν λίγο πριν τις 18:00 το απόγευμα στη οδό Κύπρου στη Γλυφάδα, η αστυνομία κατά τον έλεγχο οχήματος που απασχολούσε για υπόθεση υπεξαίρεσης, και συνέλαβε έναν 28χρονο περί ναρκωτικών, καθώς έφερε μικροποσότητα κάνναβης.
Παράλληλα, συνελήφθη ο γνωστός τράπερ και ένας ακόμη για το αδίκημα της αποδοχής προϊόντος εγκλήματος, καθώς οδηγούσε αυτοκίνητο το οποίο είχε δηλωθεί ως κλεμμένο από το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.
Να σημειωθεί ότι ο Ιβάν Γκρέκο είχε αποφυλακιστεί με βραχιολάκι για την υπόθεση απαγωγής ενεχυροδανειστή.