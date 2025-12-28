Τελευταία Κυριακή του χρόνου: Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ

Ειδικότερα, το προτεινόμενο ωράριο προβλέπει λειτουργία για σήμερα Κυριακή από τις 11:00 έως τις 18:00, αν και σε ορισμένες εμπορικές αλυσίδες ενδέχεται να υπάρξουν μικρές αποκλίσεις.
Υπενθυμίζεται ότι τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά τόσο ανήμερα της Πρωτοχρονιάς όσο και στις 2 Ιανουαρίου, ημέρα που έχει καθιερωθεί για την «απογραφή» των επιχειρήσεων.
Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων διαμορφώνεται ως εξής:
- Κυριακή 28/12/2025: 11:00–18:00
- Δευτέρα 29/12/2025: 09:00–21:00
- Τρίτη 30/12/2025: 09:00–21:00
- Τετάρτη 31/12/2025: 09:00–18:00
- Πέμπτη 01/01/2026: Αργία
- Παρασκευή 02/01/2026: Κλειστά
Όπως επισημαίνει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, το συγκεκριμένο ωράριο έχει ενδεικτικό και προαιρετικό χαρακτήρα, με τους εμπόρους να διατηρούν τη δυνατότητα προσαρμογών.
Πηγή: ertnews.gr