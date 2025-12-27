Πάτρα: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε σταθμευμένο απορριμματοφόρο - Στο νοσοκομείο υπάλληλος καθαριότητας

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ένας υπάλληλος της υπηρεσίας καθαριότητας που βρισκόταν στο πίσω μέρος του βαρέος οχήματος.

Ένα σοβαρό ατύχημα έλαβε χώρα το πρωί του Σαββάτου (27/12) στην Πάτρα, στη συμβολή των οδών Κορίνθου και Φαβιέρου. Λίγο μετά τις 08:00, ένα επιβατικό όχημα προσέκρουσε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος απορριμματοφόρου του Δήμου, το οποίο βρισκόταν σε στάση για την αποκομιδή απορριμμάτων.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ένας υπάλληλος της υπηρεσίας καθαριότητας που βρισκόταν στο πίσω μέρος του βαρέος οχήματος.

Ο εργαζόμενος διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας, με τις πληροφορίες του tempo24.news να αναφέρουν ότι, ευτυχώς, τα τραύματά του δεν θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας, οι οποίες διέκοψαν την κυκλοφορία στην οδό Κορίνθου για όσο διάστημα απαιτήθηκε. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε στο απορριμματοφόρο.

Πηγή: ethnos.gr