Φωκίδα: Καρέ-καρέ η γιγαντιαία επιχείρηση ανάσυρσης των σορών των 4 θυμάτων από τα Βαρδούσια όρη

Οι σοροί μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο στη θέση «Κίρρα» στην Ιτέα και στη συνέχεια παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β.

Κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες ολοκληρώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (27/12) η γιγαντιαία επιχείρηση ανάσυρσης των τεσσάρων ορειβατών που έχασαν τη ζωή τους, καθώς τους καταπλάκωσε χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια όρη στη Φωκίδα.

Το σημείο όπου εντοπίστηκαν οι σοροί ήταν εξαιρετικά δύσβατο λίγο πριν την κορυφή Κόρακας, μια περιοχή με απότομες και κάθετες πλαγιές και η επιχείρηση έγινε με αργούς ρυθμούς και συνεχείς επαναξιολογήσεις, ανάλογα με τις καιρικές και γεωμορφολογικές συνθήκες.

Μόλις προσέγγισαν τα συνεργεία στο σημείο, στη συνέχεια με ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας μεταφέρθηκαν οι σοροί των 4 άτυχων ορειβατών από τη Φωκίδα.

Για δύο ολόκληρες ημέρες, διασώστες, εθελοντές, μέλη της ΕΜΑΚ και χειριστές drone συμμετείχαν σε μια αγωνιώδη επιχείρηση εντοπισμού, κάτω από εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι τέσσερις άνθρωποι, τρεις άνδρες ηλικίας 32, 35 και 52 ετών και μία γυναίκα 35 ετών, βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, θαμμένοι κάτω από μεγάλες ποσότητες χιονιού, σε υψόμετρο περίπου 2.000 μέτρων.

Μιλώντας στο ethnos.gr, ο Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, μέλος του Ορειβατικού Συλλόγου Άμφισσας, περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο πιθανότατα προκλήθηκε η χιονοστιβάδα. Όπως εξήγησε, σε πλαγιά πριν τον λεγόμενο «Μέγα Κάμπο», το νέο χιόνι δεν είχε «δέσει» με το παλιό, παγωμένο στρώμα, με αποτέλεσμα να αποκολληθεί όταν πατήθηκε.

«Ξεκολλάει η πλάκα και φεύγει και σε πλακώνει», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας ένα φαινόμενο ιδιαίτερα επικίνδυνο για όσους κινούνται σε τέτοια υψόμετρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομάδα των ορειβατών είχε ξεκινήσει από το χωριό Αθανάσιος Διάκος, με σκοπό να ακολουθήσει το μονοπάτι προς τον Προφήτη Ηλία και τα ορειβατικά καταφύγια της περιοχής, με τελικό προορισμό την κορυφή Κόρακας, στα 2.495 μέτρα.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, τα ίχνη τους χάθηκαν, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία σε φίλο της ομάδας, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές, κινητοποιώντας μια μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Πηγή: ethnos.gr