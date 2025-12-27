Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης: Εντοπίστηκε λέμβος με 47 αλλοδαπούς

Μέσα στις επόμενες ώρες, αναμένεται να μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο.

Μια ακόμη επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε το πρωί, σε θαλάσσια περιοχή νότια του Ηρακλείου, όπου εντοπίστηκε λέμβος με 47 μετανάστες και πρόσφυγες. Πιο συγκεκριμένα, τα 47 άτομα εντοπίστηκαν 41 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, ενώ η ασφαλής μεταφορά τους στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου, έγινε με σκάφος της Frontex.

Μέσα στις επόμενες ώρες, αναμένεται να μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με τοπικές αρχές, ανάμεσά τους βρίσκονται και γυναίκες.

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα, σκάφος που μετέφερε 131 μετανάστες και πρόσφυγες εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Γαύδου. Άμεσα κινητοποιήθηκαν σκάφη του Λιμενικού Σώματος, τα οποία έσπευσαν στο σημείο και ολοκλήρωσαν με επιτυχία την επιχείρηση διάσωσης.

Πηγή: ethnos.gr