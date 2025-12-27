Θεσσαλονίκη: Σοβαρό εργατικό ατύχημα στην Καλαμαριά - 67χρονος έπεσε από ύψος

Ο ασθενής διασωληνώθηκε στο σημείο και αφού σταθεροποιήθηκε, διακομίσθηκε με ασφάλεια στο εφημερεύον νοσοκομείο για περαιτέρω αντιμετώπιση.

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην Καλαμαριά, στη Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ, διασώστες και ιατρός ανταποκρίθηκαν στις 9:30 σε σοβαρό περιστατικό πτώσης από ύψος, άνδρα 67 ετών εν ώρα εργασίας.

Για την διάσωση του τραυματία εφαρμόστηκε ακινητοποίηση και αναζωογόνηση σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα διαχείρισης τραύματος. Ο ασθενής διασωληνώθηκε στο σημείο και αφού σταθεροποιήθηκε, διακομίσθηκε με ασφάλεια στο εφημερεύον νοσοκομείο για περαιτέρω αντιμετώπιση. Στο συμβάν επιχείρησε ένα συμβατικό ασθενοφόρο και μία Κινητή Ιατρική Μονάδα με συνολικά τέσσερις διασώστες και έναν Ιατρό ΕΚΑΒ.

Πηγή: newsbomb.gr