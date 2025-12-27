ΣΕΗ: Τα θέατρα και οι θίασοι που -μέχρι στιγμής- συμμετέχουν στην απεργία

Σύγχρονο Θέατρο – Το Τεστ
Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κούν Φρυνίχου – Τρίτο Στεφάνι
Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κούν Φρυνίχου (παιδικό) – ο κύριος Βρωμύλος
Θέατρο οδού Κεφαλληνίας- Η Μονίκ δραπετεύει
Θέατρο οδού Κυκλάδων Λευτέρης Βογιατζής- Αρχιμάστορας Σόλνες
Αμφι -θέατρο Σπύρου Α. Ευαγγελάτου – Γιοι και κόρες
Φίατ – Ολική άμεση συλλογική επικείμενη επίεγεια σωτηρία
Πορεία – Όταν έκλαψε ο Νίτσε
Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης (παιδικό) - Το καπλάνι της βιτρίνας
Βεάκη (παιδικό) – Βαρώνος Μινχάουζεν οι φανταστικές περιπέτειες
Βρετάνια – Άρωμα γυναίκας
Bios – Oι ερωτευμένοι (full for love)
Θέατρο Δίπυλο – Η μέρα της φούστας
Δημοτικό θέατρο Πειραιά – MERDE!
Kιβωτός – Η Κουζίνα
Θέατρο Θησείον – Τα χρόνια της Αννί Ερνώ
Θέατρο Ark- Η δίκη
Σημείο – Ευγένιος
Γκλόρια – Ράφτης κυριών
Θέατρο Embassy – Η κόμισσα της φάμπρικας
Μικρό Παλλάς – Η δεξιά , η αριστερά κι ο κυρ Παντελής
Αποθήκη – Στην εξοχή
Θέατρο Εμπορικόν- Κέικ
Θέατρο Εμπορικόν- Ένα κάποιο κενό
Άλμα -Festen
Θέατρο Βασιλάκου-Μαριάννα Τόλη – Εκείνος που έκλεψε τη μέρα και πλήρωσε τη νύχτα
Πόρτα – Dracula
Iλίσια – Το ακρωτήρι
Ακροπόλ – Η μητέρα του σκύλου
Κνωσός – Ο εχθρός του λαού
Θέατρο του Νέου Κόσμου – Κεντρική σκηνή – Μάθε με να φεύγω
Θέατρο του Νέου Κόσμου – Κεντρική σκηνή – Ιntra Muros
Θέατρο του Νέου Κόσμου – Κάτω χώρος – Ιβάν εναντίον Ιβαν
Άνεσις – Τελευταία έξοδος
Άνεσις – Τζόνι Μπλέ
Άνεσις – Οι βλαβερές συνέπειες του Γάμου
Cartel Τεχνοχώρος – Άνθρωποι και ποντίκια
Φιλίπ- Χάσαμε τη θεία Στοπ
Βεάκη – Δον Ζουάν
Προσκήνιο – Λεωφορείο ο Πόθος
Βέμπο – Ένας ήρωας με παντούφλες
Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης- Cleansed
Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης- Εγώ κι εσύ
Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης- Ντενεκεδούπολη ξανά! Το μεγάλο ταξίδι του Μελένιου
Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης- Ο ραφτάκος των λέξεων
Θέατρο Αριστοτέλειον Θεσσαλονίκη – Πριν ανοίξουμε φτερά
Ελληνικός κόσμος θέατρον (αιθ. Αντιγόνη) – Το μεγάλο μας τσίρκο
Πόρτα (παιδικό) – Ελίζα
Θέατρο Αλκυονίς (παιδικό) – Το κλειδί της ευτυχίας
Βέμπο (παιδικό) – Ο Καρυοθραύστης το μιούζικαλ των Χριστουγέννων
Πηγή: protothema.gr